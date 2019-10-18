Dia Mundial

Laser íntimo pode ajudar em problema típico da menopausa

Ressecamento vaginal é um dos sintomas dessa fase da vida da mulher. Veja como funciona esse tratamento e o depoimento de quem testou

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 15:24 - Atualizado há 6 anos

Menopausa: mulher com sintomas do climatério. Laser íntimo pode ser aliado Crédito: Shutterstock

A menopausa é um período marcante na vida de uma mulher. O organismo deixa de produzir hormônios, o que a leva a sentir sintomas muito fortes. Um deles, pouco comentado, é o ressecamento vaginal, que compromete a vida sexual e também a autoestima. Mas há tratamento.

Esta sexta-feira, 18 de outubro, é o Dia Mundial da Menopausa, uma data para se falar ainda mais do assunto e também da importância da conscientização de que é preciso que as mulheres se cuidem e previnam os sintomas.

A ginecologista Sâmara Mattar, da Clínica Feminina, alerta que cerca de 60% das mulheres após quatro anos do início da menopausa se deparam com a atrofia genital. Com a queda brusca na produção de hormônios em função da menopausa, a lubrificação na área íntima da mulher reduz drasticamente e a mucosa vaginal fica seca.

“Ressecada, a mulher sente muita dor no sexo em razão do atrito durante a relação, o que pode inclusive machucar. O laser íntimo chega justamente para recuperar as funções fisiológicas dessa região”, frisou a ginecologista.

A aplicação do laser é simples. São três sessões, com intervalo de um mês entre elas, e cada uma leva cerca de 10 minutos. “Além de atuar no combate ao ressecamento vaginal, o laser íntimo traz outros benefícios para as dificuldades que a mulher enfrenta na menopausa, como estimular a produção de colágeno e ajudar na continência urinária”, acrescenta Sâmara Mattar.

A menopausa é a interrupção da menstruação, que ocorre, geralmente, a partir dos 50 anos. Ela só é diagnosticada quando a mulher está há um ano sem menstruar.

"Eu já havia usado creme... nada resolvia" “Entrei na menopausa este ano e já vinha sentindo um ressecamento vaginal, que além de atrapalhar a vida sexual, também estava me causando infecção urinária. Eu estava tão ressecada que me deu até uma fissura. Fiz o tratamento com o laser íntimo e dois, três dias depois já estava sentindo a vagina mais úmida. Ainda faltam duas sessões, mas já estou encantada e muito satisfeita. É quase um milagre para as mulheres que estão vivendo essa fase do climatério e da menopausa. Eu já havia usado creme, tudo que você pode imaginar, mas nada resolvia. O laser íntimo foi a solução e sai da sessão muito tranquila, sem dor, ardência...” Servidora pública federal, 56 anos A Gazeta

