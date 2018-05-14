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Cuidado especial

Já levou seu cãozinho ao dermatologista?

Pets têm à disposição especialistas iguais aos de gente

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 10:34
Felipe com seu cão golden Hans na veterinária dermatologista Mayara Simonassi Crédito: Reprodução/Instagram
Hans é um golden lindo, de 5 anos de idade, saudável e alegre, cercado de muito amor e também de cuidados, que incluem consultas com dermatologista. Isso mesmo que você leu! Nem todo mundo sabe que cães e gatos têm à sua disposição uma variedade de especialistas iguais aos de gente, como oftalmologista, endocrinologista, oncologista, cardiologista, dentista e por aí vai.
O golden é uma raça predisposta a ter alergias. Por isso, eu o levo sempre para buscar orientações sobre o alimento certo e como manter o pelo hidratado, conta o dono do Hans, o biólogo Fylipe Pizetta, 30 anos.
Segundo a dermatologista veterinária Mayara Simonassi, a raça do Hans é mesmo uma das campeãs de problemas de pele. É comum sofrerem de dermatite atópica, uma doença que causa coceira, deixa a pele do animal escura e com mau cheiro. Não tem cura, mas tem como controlar, explica ela.
Se o cão vive tendo otite, por exemplo, o melhor especialista para cuidar disso é o dermatologista. Muitos tutores não sabem por que o cão tem otite recorrente, que é causada por muitos fatores. Pode ser por causa da alimentação, de uma dermatite atópica e até por picada de carrapato e pulga, cita a especialista.
CÂNCER
Cães também podem ter vários tipos de câncer, entre eles o de pele, que costuma ser bem grave. Perdi uma golden que teve câncer de pele bem novinha. Fiz o diagnóstico junto com a patologista, e encaminhei para um oncologista para fazer quimioterapia, mas não teve jeito, conta Mayara.
Tais como seus donos, os bichinhos também têm problemas no coração, podem sofrer um infarto ou precisar fazer um cateterismo ou implantar um marcapasso, como observa o cardiologista veterinário Thiago Spalenza.
Há alguns problemas bem comuns em cães de pequeno porte, como poodle, shitzu, lhasa... Eles precisam de tratamento, com medicamento, para ter qualidade de vida, afirma.
A pressão alta não atinge só os humanos e pode ser bem perigosa para os cães. A hipertensão canina é parecida com a da gente, mas tem outras causas, geralmente está associada a outras doenças crônicas, como diabetes, insuficiência renal e a problemas hormonais, destaca Spalenza.
A oftalmologista veterinária Úrsula Guberman examinando um animal Crédito: Arquivo pessoal
OFTALMOLOGISTA
Glaucoma, olho seco, catarata não são doenças só de gente. Por isso, não estranhe se alguém te indicar um oftalmologista para seu pet. São diversas doenças oftálmicas e cirurgias a serem feitas e que precisam de equipamentos muito específicos que só o especialista tem, frisa a oftalmologista veterinária Úrsula Guberman.
Algumas raças, como pug e shitzu, costumam ter mais problemas de vista que as demais. Por terem o focinho mais achatado, esses cães têm os olhos mais expostos, favorecendo as lesões. As mais comuns são as úlceras de córnea, cita Úrsula.
BICHO TAMBÉM PRECISA DE PSICÓLOGO
Às vezes, o cãozinho está precisando mesmo é de um psicólogo. Sim, os bichos também sofrem com problemas emocionais, como estresse, depressão, medo, ansiedade etc, que podem ser resolvidos com terapia. E é aí que entram os psicãologos de plantão. Brincadeiras à parte, os terapeutas caninos são profissionais sérios e ainda pouco conhecidos no Brasil.
Se o cachorro está muito agitado, mais agressivo, faz xixi no lugar errado, está destruindo objetos e móveis, está se automutilando ou muito desobediente, por exemplo, podemos ajudá-lo. A terapia ensina a botar regras, de maneira certa, a educar sem punição. É promover a comunicação certa, que é a base dos relacionamentos, tanto para humanos como para os cães, explica a veterinária e terapeuta canina Camila Hermes, que faz parte de uma franquia de adestramento com especialistas em terapia.
MIMADOS
Segundo ela, muitos bichinhos hoje são tratados como filhos, mimados como tais. Não vejo problemas em fazer festinha de aniversário, colocar roupa, óculos, se isso não está prejudicando o animal. O problema é quando o dono faz todas as vontades dele, não impõe limites. Isso pode gerar um cão muito dependente, que chora, grita, destrói as coisas quando fica sozinho. E é aí que a gente entra, para ajudar a criar regras, melhorar essa convivência, observa Camila.

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