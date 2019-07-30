Home
Invista no couro colorido e garanta um look chique e despojado

Invista no couro colorido e garanta um look chique e despojado

O material surge agora em diferentes modelos, como em salopetes, saias e trench-coats

A Gazeta

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:01

 - Atualizado há 6 anos

Não é segredo para ninguém que as peças de couro – seja ele legítimo ou fake – são totalmente atemporais e versáteis, não é? Elas transitam pelo universo fashion há bastante tempo, tendo seus períodos de transformações.

> Bota de animal print é tendência no inverno; veja dicas da consultora

A grande novidade para a temporada 2019 é que, agora, o couro está mais colorido do que nunca! Isso porque o material surge em diferentes modelos, como em salopetes, saias e trench-coats.

Peças mais soltinhas e vibrantes, combinadas com opções clássicas, como alfaiataria, são uma ótima opção para o office look!

