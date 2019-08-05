Homens se abrem sobre as expectativas com a chegada de seus filhos

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 18:22
- Atualizado há 6 anos
Apesar da gravidez estar diretamente ligada ao corpo da mulher, a experiência da gestação é compartilhada também com o futuro papai. É ele, por exemplo, que muitas vezes fica nervoso. Por isso, às vésperas do Dia dos Pais, alguns homens compartilham sentimentos e inseguranças, desde a descoberta da gravidez, até o que esperam do futuro, com o filho nos braços.
O empresário Jhonatan Ferreira da Silva, 34 anos, que já é pai de Henry, 13, de um relacionamento anterior, em breve será da Maia. Ele, que foi pai pela primeira vez jovem, conta que agora, com a maturidade, a diferença será grande. “Sempre quis ser pai, formar uma família, isso era projeto antigo, desde menino, só que as coisas aconteceram fora de seu tempo na primeira paternidade. Agora a cabeça é outra, e será diferente”.
Ele se preocupa em sempre estar presente e cuidar, com amor e carinho, de seu filho, seus enteados e, futuramente, de sua filha. “Tenho a sensibilidade de não cometer erros de exemplos que eu tive”, esclarece.
O contato com Maia já acontece na barriga. E a relação pai e filha é construída diariamente. “Quando coloco a mão na barriga ela acalma”. Jhonatan conta ainda que pretende ser um pai zeloso. “Quero ser um exemplo, o pai que cuida e protege. Quero ajudar nas escolhas, nos ensinamentos, a construir um bom-caráter, honestidade e a buscar os seus sonhos”.
Pai com diálogo
Com André Cesquin Tourino, 32 anos, casado com Amanda Formagio de Oliveira, 29 anos, a história foi diferente. O casal estruturou a vida profissional e financeira e planejou a chegada do bebê Henry, já aguardado há 7 meses.
Para o servidor público, o desejo de ser pai apareceu com a vida adulta. “A ideia veio com o amadurecimento, quando estamos adultos temos outros objetivos, construir família, passar experiências”, relata. Ele, órfão de pai desde os 3 anos, reflete que a sensibilidade e o sentimento paterno tenham forte presença nele. “É muito especial o momento, porque vou aprender a lidar com a importância da paternidade”, considera.
A relação entre o André e Henry está a todo vapor. “Conversamos todos os dias, quando eu saio para trabalhar, eu me despeço. E quando chego em casa, a primeira coisa que faço é beijar minha esposa e a barriga, digo que o amo e que estamos esperando ele”, diz com carinho.
André quer ser um pai aberto a todas as possibilidades, ser amigo do seu filho, trocar sentimentos e ajudá-lo a crescer e se tornar um ser humano bom. “Não quero planejar as coisas para ele, quero ser um pai bem próximo mas não impositivo, com diálogo aberto”, pondera.
Pai presente
Também pai de primeira viagem, Pedro Henrique Gomes de Oliveira, 21 anos, confessa um susto inicial, compartilhado com a namorada e mãe do bebê, Bianca Souza Pitanga de Freitas, 22 anos, com a descoberta que Olga estava chegando, prevista para nascer neste mês. “Foi bem desesperador, mas agora estou bem ansioso com a chegada dela”, compartilha.
A preocupação com o futuro de Olga é constante, tanto que o fotógrafo já projetou as possíveis necessidades que a filha pode precisar até a vida adulta. “Quero dar o melhor para minha filha, colocar numa escola boa, ela poder sair para se divertir”, idealiza.
Ele diz que a ficha ainda não caiu. “Eu só paro para pensar quando vejo o ultrassom”, revela em meio a risadas, quando questionado sobre a relação dele com a Olga ainda na barriga.
Pedro carrega com carinho a ligação próxima dele com o pai, já falecido, e traz essa influência para sua relação com a filha. “Eu vou ser um pai muito presente na vida dela, isso é uma coisa que falta na sociedade, a família presente, às vezes trabalha o dia inteiro, e a qualidade do tempo com a criança não é boa”, esclarece Pedro Henrique, e conclui, “todo o tempo que eu tenho, eu vou ficar com ela, não deixar ela no celular o dia inteiro, quero ela brincando, ralando o joelho”, diz rindo.
