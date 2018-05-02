Histórico familiar influencia na ocorrência de obesidade infantil

Crianças mais novas apresentam grau de obesidade maior Crédito: Reprodução/ Pixabay

Uma pesquisa publicada no periódico científico "Frontiers in Endocrinology" apontou os fatores que podem determinar o início precoce da obesidade infantil: histórico familiar, hipertensão, níveis altos de lipídio no sangue, além de doenças metabólicas e cardiovasculares. O estudo, feito pela universidade de Messina, na Itália, indica ainda que as crianças mais gravemente obesas apresentam resistência à insulina.

Os resultados obtidos pelos pesquisadores acendem um alerta também no que diz respeito à ocorrência da doença nas crianças mais novas. Segundo o estudo, os mais jovens são os que aprensentam grau mais elevados de obesidade, o que, ao longo da vida, pode fazer com que essas crianças sejam mais propensas a desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo. Dividindo os pacientes analisados em grupos, os pesquisadores identificaram que aqueles com menos de 8 anos eram os mais obesos.

 Nós também mostramos que o problema da obesidade infantil não está simplesmente relacionado a um aumento no número de diagnósticos, mas também à gravidade da obesidade em crianças mais jovens. Se isso persistir ao longo do tempo, essas crianças terão um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares e complicações metabólicas no início da vida adulta  afirmou Domenico Corica, autor do estudo.

Os pesquisadores apuraram os fatores a partir de uma análise dos pais, irmãos, avós e das próprias crianças. Para chegar aos resultados, foram avaliados os históricos de mais de 250 crianças com sobrepeso e obesidade, com idades de dois a 17 anos. Na avaliação médica das crianças, os médicos consideraram parâmetros de peso e altura, amostras de sangue e dados sobre obesidade e doenças cardiovasculares e metabólicas dos parentes.

A partir dessa amostra, verificou-se que as crianças que pertenciam a famílias nas quais pais, irmãos ou avós tinham registro de obesidade ou doenças cardiovasculares apresentam mais risco de desenvolver obesidade infantil. Diante do quadro, os pesquisadores defenderam a necessidade de ampliar campanhas educativas sobre hábitos saudáveis.