Pode ser prejudicial

Água oxigenada no ouvido previne gripe?

Indicada nas redes sociais, prática não tem eficácia comprovada

Publicado em 29 de junho de 2019 às 22:31 - Atualizado há 6 anos

Mulher pinga remédio no ouvido, otite, orelha, água oxigenada, audição Crédito: Shutterstock

A água oxigenada é um daqueles itens que a gente sempre tem em casa no kit de primeiros-socorros, pronta para ser usada quando alguém rala o joelho, por exemplo. Mas uma pesquisa rápida na internet revela outros usos para o produto. E é aí que está o perigo.

Há quem acredite que pingar umas gotinhas de água oxigenada no ouvido pode ajudar a prevenir e até tratar gripes, resfriados e outras infecções. Recentemente, a apresentadora Bela Gil, conhecida por receitas naturais, divulgou em sua rede social que é adepta dessa prática há anos.

Para os especialistas, no entanto, a apresentadora pode ter influenciado milhares de pessoas a aderir a um método que não tem resultados comprovados e mais: que pode ser prejudicial à saúde.

COLOCAR ÁGUA OXIGENADA NO OUVIDO PREVINE GRIPE? “Não há nenhum embasamento científico nisso, de que água oxigenada pode combater gripes e resfriados. No caso dessas doenças, a recomendação se resume a beber bastante líquido, descansar e procurar o médico se houver algo mais grave”, afirma a alergista e imunologista Paula Perini.

RISCO





O risco com o uso dessa substância é maior que qualquer benefício esperado, como destaca a médica otorrinolaringologista Christiane Saliba Helmer. “Nada deve ser usado, pingado no ouvido, sem que haja recomendação médica. Não se deve futucar, pingar gotinha, sem orientação adequada”, pontua ela.

A água oxigenada, lembra Christiane, é um produto para uso externo, indicado, por exemplo, para limpar ferimentos.

“Não existe essa função preventiva. E não há nada que comprove que seja eficaz no tratamento dessas infecções, como otites. Já se sabe é o contrário, ou seja, que isso pode até piorar certos quadros”, observa a especialista.

Aplicar o líquido dentro do ouvido pode trazer sérias complicações, segundo ela. “O ouvido é muito sensível. Práticas assim podem comprometer até a audição”.

“Numa infecção de ouvido, pode não se saber qual a extensão do problema. Se tiver perfuração da membrana timpânica, por exemplo, que é um quadro comum em crianças com otite média, ao pingar água oxigenada você vai permitir que o líquido não só passe para o ouvido médio, como também que ele tenha contato com área do ouvido interno e ir pela tuba auditiva até as vias aéreas, inferiores ou superiores, dependendo do volume. São tecidos que não gostam de água, quem dirá água oxigenada”, explica.

GARGANTA

Há quem use a água oxigenada para prevenir dor de garganta. Mas novamente não há provas de que isso funcione.

“Em teoria, a água oxigenada é capaz de matar bactérias anaeróbias, por que elas não sobrevivem com a presença de oxigênio. Por isso, associamos quando há infecção de amídalas como terapêutica auxiliar ao uso do antibiótico”, diz Christiane.

A otorrinolaringologista reforça ainda que mesmo o gargarejo deve ser feito só sob orientação médica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta