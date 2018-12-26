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Metabolismo

Gasto calórico é 10% maior no fim de tarde

Estudo analisou mudanças no metabolismo ao longo do dia

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 22:33
Homem lendo no sofá Crédito: Shutterstock
O número de calorias que uma pessoa queima em repouso varia de acordo com o período do dia. Essa foi a constatação de um estudo publicado nesta semana, na revista científica Current Biology, que mostrou que o gasto calórico pode ser 10% maior no final da tarde e no início da noite. O achado reforça a importância do ciclo circadiano  espécie de relógio biológico interno  para conduzir o metabolismo.
O fato de que fazer a mesma coisa em determinado horário do dia queimou tantas calorias a mais do que fazer em horários diferentes nos surpreendeu, diz a autora principal do estudo Kirsi-Marja Zitting, da Divisão de Distúrbios Circadianos e do Sono do Hospital Brigham and Women, ligado à escola de Medicina de Harvard.
Para realizar o estudo, os pesquisadores avaliaram as mudanças que ocorrem no metabolismo ao longo do dia que estão além dos efeitos das atividades, do ciclo de sono-vigília e da dieta. Eles observaram um grupo com sete pessoas que ficaram em um laboratório especial sem janelas, relógios, celulares, internet nem outros dispositivos que pudessem dar pistas sobre as horas ou o período do dia.
HORÁRIOS
Os participantes indicaram horários para dormir e acordar, mas, a cada noite, eles eram ajustados em quatro horas a mais, de modo que se reproduzia a sensação de se viajar, para a direção oeste, por quatro fusos horários todos os dias durante três semanas.
Jeanne Duffy Crédito: Divulgação
Como eles estavam fazendo o equivalente a dar à volta ao globo terrestre todas as semanas, o relógio interno de seus corpos não conseguiam acompanhar isso e, então, oscilavam em seu próprio ritmo, explica a coautora Jeanne Duffy, que é integrante do mesmo departamento. Isso nos permitiu medir a taxa metabólica em todos os diferentes horários biológicos do dia.
O estudo mostrou que a energia gasta em repouso é menor na fase circadiana que os pesquisadores designaram como ~0°, correspondente à diminuição da temperatura corporal no final da noite biológica. O gasto energético foi maior na fase circadiana ~180°, cerca de 12 horas depois, na tarde até a noite biológicas.
Não é apenas o que nós comemos, mas quando nós comemos e repousamos. Isso tem impacto em quanta energia nós queimamos ou estocamos como gordura
Jeane Duffy, pesquisadora e co-autora do estudo
O quociente respiratório dos participantes, que reflete a utilização dos macronutrientes, também apresenta variações de acordo com o ciclo circadiano. Essa medida foi menor no início da noite e maior na manhã biológica.
IMPACTO
Segundo os pesquisadores, os dados apontam a primeira caracterização do perfil circadiano no gasto energético e no quociente respiratório em jejum, a parte de outros fatores, como os efeitos de atividades e a dieta em seres humanos.
Não é apenas o que nós comemos, mas quando nós comemos e repousamos. Isso tem impacto em quanta energia nós queimamos ou estocamos como gordura, explica Jeanne. A regularidade de hábitos como comer e dormir é muito importante para a saúde em geral.
A pesquisa também ajuda a explicar o motivo de horários irregulares para comer e dormir, no caso de quem trabalha em turnos, por exemplo, tornar as pessoas mais propensas a ganhar peso.
O próximo passo do grupo de pesquisadores é investigar como o apetite e as respostas do corpo à comida variam de acordo com o período do dia. Eles também estão estudando como o tempo, a duração e a regularidade do sono influenciam essas respostas.
CICLO CIRCADIANO
O que é
O ciclo circadiano ou relógio interno biológico é a maneira pela qual o organismo se adapta à duração do período claro (dia) e escuro (noite), de forma a sincronizar as funções fisiológicas com duração de um dia
Doenças
Uma alteração crônica no ritmo biológico está associada a graves doenças, como distúrbios do sono e até câncer
O estudo
O estudo mostrou que a energia gasta em repouso é menor na fase circadiana que os pesquisadores designaram como ~0°, correspondente à diminuição da temperatura corporal no final da noite biológica. O gasto energético foi maior na fase circadiana ~180°, cerca de 12 horas depois, na tarde até a noite biológicas

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