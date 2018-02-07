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Imprevisto

Fotógrafa registra parto 'apressado' em corredor de hospital nos EUA

A mãe contou que sentia a criança vindo e, no meio do corredor, tirou as calças e avisou o marido que o bebê estava chegando. 'Você precisa pegá-lo', gritou.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 21:43

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 21:43

Uma fotógrafa registrou o nascimento de um bebê "apressado" em um hospital nos Estados Unidos. Ela fotografou a mãe dando à luz no corredor do setor de emergência, menos de 25 minutos depois de a bolsa ter estourado. O nascimento aconteceu em julho do anos passado, mas os registros só foram divulgados nesta segunda-feira (5).
"Entrei no hospital e meu marido gritou por uma enfermeira, falando que o bebê estava nascendo. Uma funcionária apareceu, mas não acreditou muito. Acho que muita gente deve entrar falando isso", lembra. A mãe conta ainda que sentia a criança vindo e, no meio do corredor, tirou as calças e avisou o marido que o bebê estava chegando. "Você precisa pegá-lo", gritou.
"Ele viu que o bebê estava realmente saindo e falou para eu fazer força. Nem precisei, meu corpo fez todo o trabalho e eu tive meu filho no meio do corredor da sala de urgência", relata. Logo em seguida, enfermeiros e médicos chegaram ao local e auxiliaram com o final do parto.
Segundo a fotógrafa Tammy Karin, autora dos registros, as fotos demostram a beleza do nascimento, mesmo quando as coisas não saem como planejado.

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