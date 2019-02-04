Foto do ovo nas redes faz parte de campanha em prol da saúde mental

Foto do ovo que viralizou nas redes sociais faz parte de campanha em prol da saúde mental Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de desbancar, Kylie Jenner , 21, uma das irmãs de um dos clãs mais famosos do mundo, como a detentora da publicação mais curtida na rede social, o foto do ovo revelou agora que se trata de uma campanha em prol da saúde mental.

O perfil que leva o nome de world_record_egg postou uma foto de um ovo na casca, com fundo branco, e com a legenda "Vamos criar um recorde mundial juntos e ter a publicação mais curtida do Instagram. Batendo o atual recorde mundial de Kylie Jenner (18 milhões)!"

A meta foi cumprida. A foto teve 52 milhões de curtidas e a página tem 10 milhões de seguidores. Neste domingo, uma publicação dava indicativos de que o suspense estava acabando: "A espera acabou. Tudo será revelado neste domingo após o Super Bow. Assista com exclusividade no Hulu ".

Um comercial foi divulgado na plataforma. Nele, o ovo reflete sobre como a fama afetou sua saúde mental. "Recentemente, eu comecei a rachar. A pressão das redes sociais está me afetando. Se você está lutando contra isso também, fale com alguém. Nós vamos superar."

A mensagem traz ainda um link que redireciona para o site da Mental Health America, organização não governamental cuja missão é promover a saúde mental como prioridade na vida dos americanos.