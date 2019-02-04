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Segredo revelado

Foto do ovo nas redes faz parte de campanha em prol da saúde mental

O perfil postou uma foto de um ovo na casca, com fundo branco, e com a legenda "Vamos criar um recorde mundial juntos e ter a publicação mais curtida do Instagram

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:20

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:20

Foto do ovo que viralizou nas redes sociais faz parte de campanha em prol da saúde mental Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de desbancar, Kylie Jenner, 21, uma das irmãs de um dos clãs mais famosos do mundo, como a detentora da publicação mais curtida na rede social, o foto do ovo revelou agora que se trata de uma campanha em prol da saúde mental.
O perfil que leva o nome de world_record_egg postou uma foto de um ovo na casca, com fundo branco, e com a legenda "Vamos criar um recorde mundial juntos e ter a publicação mais curtida do Instagram. Batendo o atual recorde mundial de Kylie Jenner (18 milhões)!"
A meta foi cumprida. A foto teve 52 milhões de curtidas e a página tem 10 milhões de seguidores. Neste domingo, uma publicação dava indicativos de que o suspense estava acabando: "A espera acabou. Tudo será revelado neste domingo após o Super Bow. Assista com exclusividade no Hulu ".
Um comercial foi divulgado na plataforma. Nele, o ovo reflete sobre como a fama afetou sua saúde mental. "Recentemente, eu comecei a rachar. A pressão das redes sociais está me afetando. Se você está lutando contra isso também, fale com alguém. Nós vamos superar."
A mensagem traz ainda um link que redireciona para o site da Mental Health America, organização não governamental cuja missão é promover a saúde mental como prioridade na vida dos americanos.
No Twitter a ONG postou: "Gostaríamos de agradecer ao Ovo por colocar o holofote na questão da saúde mental com uma importante mensagem. Nem todos escolhem lutar abertamente por sua saúde mental, mas você o fez para 1 a cada 5 americanos que vivem com algum problema".

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