Fim do horário de verão exige alguns cuidados com a saúde Crédito: Pixabay

O horário de verão termina neste sábado (16). Quando o relógio marcar meia-noite, é preciso voltar o ponteiro para as 23h. Com isso, quais são os cuidados necessários para garantir o bem-estar físico e mental?

Para o sucesso de uma dieta, por exemplo, a mudança pode ser adversária, na opinião da nutróloga Ana Luisa Vilela. "Mesmo sem fome, é preciso manter os horários das principais refeições", afirma.

DICAS ALIMENTARES PARA SOBREVIVER ÀS MUDANÇAS

- Consuma ainda mais líquidos para auxiliar na hidratação desses dias que ainda estão quentes;

- Tente manter os horários das refeições na primeira semana mesmo sem fome, e então nos próximos dias o organismo já estará adaptado;

- As carnes magras são sempre boas opções, principalmente à noite;

- Aproveite para consumir alimentos leves e in natura, como frutas, verduras e legumes;

- Coma de três em três horas para evitar a fome excessiva.

No fim de 2017, o então presidente da República, Michel Temer , chegou a cogitar o fim do horário de verão no Brasil . Isso porque um estudo Ministério de Minas e Energia mostrou que a adoção da hora adiantada na época mais quente do ano não resulta mais em economia de energia.

Na época, muitos internautas reclamaram da possível decisão.

Os pets também podem sentir os efeitos da mudança de horário. A veterinária Karina Mussolino afirma que é preciso prestar atenção no comportamento dos animais.

"Verificar se o pet está se alimentando normalmente, se está ingerindo água, se a urina e as fezes estão normais. Os animais desidratam pelo calor excessivo, então a ingestão de água e a alimentação são muito importantes", afirma.

COMO CUIDAR DO SEU PET COM O FIM DO HORÁRIO DE VERÃO

- Foque na hidratação, sempre com água fresca e disponível para o cão;

- Evite passear e realizar atividades físicas em horários mais quentes, ou seja, das 10h às 16h;

- Fique atento à temperatura do asfalto antes de começar a caminhar com o cachorro, pois ele pode queimar a patinha;

- Fazer pausas durante o passeio sempre é bom. Uma dica é, em dias mais quentes, borrifar um pouco de água no pelo;

- Existe protetor solar específico para pets para ser usado no focinho, extremidades das orelhas e barriga. O produto evita câncer de pele;

- Atenção para picadas de insetos, pulgas e carrapatos, pois as altas temperaturas formam um ambiente ideal para a proliferação deles;

- Para quem vai ao litoral, é preciso fazer a prevenção contra dirofilariose. Um vermífugo, ministrado pelo veterinário, deve ajudar;