Filha de Albuíno, Ana Flávia Azeredo é a mulher de ferro do ES

, de 45 anos, não precisa nem dizer de quem é filha. Isso porque as semelhanças com o pai,, são enormes – assim como a sua paixão por novos desafios. A nova empreitada da técnica legislativa da Assembleia do Espírito Santo (Ales) é ter aceitado o convite para elaborar o projeto de umaentre Minas Gerais e o Espírito Santo, que terá algo em torno de 570 quilômetros.