Festival de Cervejas Artesanais de Muqui celebra sua 5ª edição

O "Cerveja Na Praça" é um copo cheio para quem respira a cultura cervejeira, com rótulos diferenciados, participação de cervejarias locais, brassagens a céu aberto, workshops e bandas locais. A colunista Taynã Feitosa, é quem conta tudo sobre o evento

Publicado em 22 de julho de 2019 às 14:31 - Atualizado há 6 anos

A cidade histórica e pacata assistiu de perto ao crescimento do evento, que acontece entre os dias 1 e 4 de agosto, no Parque de Exposições Crédito: Descrição

Festival de cerveja artesanal é o paraíso para os entusiastas e amantes dessa bebida fermentada que é a estrela desta coluna. Mas, particularmente, eu gosto muito dos festivais independentes. Admiro e muito quem se aventura disponibilizando boas cervejas, gastronomia e cultura, democraticamente, sem amarras. Afinal de contas, democratizar o consumo de cerveja artesanal e o apoio às microcervejarias, indo contra a maré das grandes corporações, é o sonho da nação craft beer. Cerveja é uma bebida popular e boas cervejas devem estar ao alcance de todos.

Com essa premissa, nasceu, há 5 anos, o festival Cerveja Na Praça, em Muqui. A cidade histórica e pacata assistiu de perto, por todos esses anos, o desenvolvimento desse evento que segue evoluindo e comemora sua quinta edição ganhando o Parque de Exposições da cidade, entre os dias 1 e 4 de agosto.

Criado pelos empresários Martina Martins e Rodrigo Moulin, o Cerveja Na Praça é um copo cheio para quem respira cultura cervejeira, com rótulos diferenciados, participação de cervejarias locais, brassagens a céu aberto, workshops e bandas locais que trazem a trilha sonora ideal para um festival independente: música de qualidade.

A fim de me inteirar mais sobre esse evento que sempre me encheu os olhos, bati um papo com a Martina. E nessa conversa reforçamos a essência cervejeira que acredita na cultura e nos bons momentos. Se você quiser saber mais do Cerveja Na Praça, siga o evento pelas redes sociais (@cervejanapraca) e também pelo meu canal de conteúdo, o @cervejademulher.

O Cerveja Na Praça completa cinco anos. Como surgiu a ideia do evento e como foi organizar o primeiro?

A ideia surgiu durante o Festival de TV e Cinema do Interior do Espírito Santo, o Fecin, em 2014, quando participamos do projeto levando gastronomia e cervejas artesanais. Termos feito a primeira cerveja do Fecin inspirou a idealização do primeiro Cerveja na Praça, já em 2015. Desde então, peregrinamos o ES conhecendo as cervejarias e cervejeiros, apresentando o projeto e convidando-os a participarem.

O evento sempre foi uma produção independente da nossa empresa, a Bière Moulin, e o desafio de realizarmos um evento de produção privada aberto ao público, sem investimento de órgãos governamentais, ficou claro desde a primeira edição. Porém todo esforço, cuidado e dedicação foram recompensados com o reconhecimento de todos os que curtiram o festival: público, expositores de cerveja, gastronomia e músicos.

Muqui é uma cidade pequenininha. Qual foi a reação da população ao perceber o festival e também a proporção que ele tem tomado?

O evento surpreendeu positivamente a todos da cidade desde a primeira edição. A identificação e a interação do evento com a população evoluiu a cada ano. Mas sempre buscamos realizar cada edição melhor do que a anterior. Nosso objetivo sempre foi evoluir e não crescer. O crescimento foi uma consequência, um reconhecimento de um trabalho bem feito. Continuamos nessa pegada. Crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor.

O festival busca levar a experiência cervejeira e gastronômica para o público. Esse posicionamento tem a ver com a ideologia da Bière Moulin?

Acreditamos que boas cervejas e boas comidas devem estar à disposição de todos. É uma questão muito mais cultural do que financeira, a decisão de valorizar mais a qualidade e as novidades do que a quantidade e os mesmos hábitos. Todos podem e devem se sentir incluídos nesse movimento. Esse é o lema dos cervejeiros artesanais: "Beba menos, beba melhor"!

Quais critérios são usados para definir quais cervejarias participarão do festival?

Os critérios são apresentar novas e ótimas cervejarias ao público, reencontrar amigos, fazer novos e fomentar movimento cervejeiro junto daqueles que estão realizando um ótimo trabalho no mercado ao longo do último ano.

Além do novo local, temos alguma outra novidade nessa edição?

Oferecer uma estrutura com maior conforto e segurança para quem curte o Festival e ainda proteger todos do risco de chuva, que já vem batendo à porta desde a primeira edição. Também teremos jogos cervejeiros, ações filantrópicas com a meia entrada solidária e o uso do copo Eco para incentivarmos uma produção menor de lixo.

Quanto a estilos de cerveja, podemos esperar novidades ou rótulos fora do comum?

Sempre! Buscamos sempre inovar em todos os aspectos do evento. Renovar as cervejarias, abrindo espaço para novos cervejeiros e estilos é uma das formas de implementarmos esse ideal.

SERVIÇO

Festival Cerveja na Praça – 5ª edição

De 1 a 4 de agosto, no Parque de Exposição de Muqui.

12 cervejarias artesanais.

Gastronomia variada.

13 bandas.

Brassagem aberta.

Educação cervejeira.

Jogos cervejeiros.

