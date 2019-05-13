Fernando Schnerocke abre seu baú para a Revista.AG

A vida pacata em Santa Maria de Jetibá parece ter ficado para trás. Sucesso na edição do ano passado do São Paulo Fashion Week (SPFW), a principal semana de moda da América Latina, o capixaba Fernando Schnerocke (WAY Model) repetiu o sucesso nos desfiles desta edição. Nada mal para quem nunca tinha sonhado em pisar numa passarela. Quiçá estar no principal evento de moda do país. Filho de agricultores, ele estudava e trabalhava na roça, plantando e colhendo hortaliças. “Era uma vida mais tranquila, bastante diferente do ritmo acelerado da cidade. É terapêutico estar rodeado pela natureza, observando a sua dinâmica. Me imaginava trabalhando no sítio ou no comércio da minha cidade”, conta ele, que foi descoberto durante um festival de música da cidade. Nesta última edição, Fernando desfilou para as marcas Another Place, João Pimenta, Amir Slama, Lino Villaventura, Handred, Triya, Piet, Ponto Firme e Cavalera. Morando em São Paulo há dois anos, ele diz que tem uma rotina de vida agitada e diversa. “Minha vida é bem dinâmica, por conta do trabalho. Acho isso uma das coisas mais fascinantes de trabalhar como modelo, estar sempre interagindo com pessoas diferentes o tempo todo, e passando por lugares diferentes. Além de trabalhar, também pratico atividade física. Gosto de malhar e de caminhar”, conta o capixaba que sonha em fazer comercial de perfumes.
Não vivo sem
O book fotográfico, que é o meu principal material de trabalho e que contém as fotos mais relevantes dos meus trabalhos como modelo.
Lembrança de viagem
A câmera Polaroid na minha última viagem para Pequim, na China. Adoro fotografia e ver a foto sendo revelada na hora.
Não dou, não vendo e não troco
Esse quadro é muito especial, é uma foto minha tirada em 2009 pelo fotógrafo Fábio Bartelt para um editorial da revista FFW MAG, em Belém do Pará. Foi um dos trabalhos mais lindos que fiz, com o Paulo Martinez como editor de moda.
Lembrança de desfile
Eu ganhei esse capacete no desfile do Ronaldo Fraga, nesta edição do SPFW N47. Ele é um manifesto artístico, uma crítica contra a opressão em suas muitas formas.
Guardo com carinho
Estes são alguns utensílios de cozinha entalhados em madeira, de origem africana. Retrata os animais nativos da região. É um presente que guardo com muito carinho.
Presente inesquecível
Ganhei de uma pessoa muito especial. Este é um livro de fotografia, do Herb Ritts. Ele traz uma série de fotos, mostrando a beleza das linhas do corpo humano. São imagens que tenho usado para estudar expressões corporais, poses e ângulos.