Fernando Schnerocke abre seu baú para a Revista.AG

A vida pacata em Santa Maria de Jetibá parece ter ficado para trás. Sucesso na edição do ano passado do São Paulo Fashion Week (SPFW), a principal semana de moda da América Latina, o capixaba Fernando Schnerocke (WAY Model) repetiu o sucesso nos desfiles desta edição. Nada mal para quem nunca tinha sonhado em pisar numa passarela. Quiçá estar no principal evento de moda do país. Filho de agricultores, ele estudava e trabalhava na roça, plantando e colhendo hortaliças. “Era uma vida mais tranquila, bastante diferente do ritmo acelerado da cidade. É terapêutico estar rodeado pela natureza, observando a sua dinâmica. Me imaginava trabalhando no sítio ou no comércio da minha cidade”, conta ele, que foi descoberto durante um festival de música da cidade. Nesta última edição, Fernando desfilou para as marcas Another Place, João Pimenta, Amir Slama, Lino Villaventura, Handred, Triya, Piet, Ponto Firme e Cavalera. Morando em São Paulo há dois anos, ele diz que tem uma rotina de vida agitada e diversa. “Minha vida é bem dinâmica, por conta do trabalho. Acho isso uma das coisas mais fascinantes de trabalhar como modelo, estar sempre interagindo com pessoas diferentes o tempo todo, e passando por lugares diferentes. Além de trabalhar, também pratico atividade física. Gosto de malhar e de caminhar”, conta o capixaba que sonha em fazer comercial de perfumes.