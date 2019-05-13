Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Memórias

Fernando Schnerocke abre seu baú para a Revista.AG

O modelo capixaba (WAY Model) que saiu de Santa Maria de Jetibá para as Semanas de Moda mais badaladas, listou seus objetos favoritos e reviveu memórias
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

13 mai 2019 às 16:50

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 16:50

Fernando Schnerocke (WAY Model) deixou Santa Maria de Jetibá para ganhar as passarelas mais importantes do universo da moda Crédito: Divulgação
A vida pacata em Santa Maria de Jetibá parece ter ficado para trás. Sucesso na edição do ano passado do São Paulo Fashion Week (SPFW), a principal semana de moda da América Latina, o capixaba Fernando Schnerocke (WAY Model) repetiu o sucesso nos desfiles desta edição. Nada mal para quem nunca tinha sonhado em pisar numa passarela. Quiçá estar no principal evento de moda do país. Filho de agricultores, ele estudava e trabalhava na roça, plantando e colhendo hortaliças. “Era uma vida mais tranquila, bastante diferente do ritmo acelerado da cidade. É terapêutico estar rodeado pela natureza, observando a sua dinâmica. Me imaginava trabalhando no sítio ou no comércio da minha cidade”, conta ele, que foi descoberto durante um festival de música da cidade. Nesta última edição, Fernando desfilou para as marcas Another Place, João Pimenta, Amir Slama, Lino Villaventura, Handred, Triya, Piet, Ponto Firme e Cavalera. Morando em São Paulo há dois anos, ele diz que tem uma rotina de vida agitada e diversa. “Minha vida é bem dinâmica, por conta do trabalho. Acho isso uma das coisas mais fascinantes de trabalhar como modelo, estar sempre interagindo com pessoas diferentes o tempo todo, e passando por lugares diferentes. Além de trabalhar, também pratico atividade física. Gosto de malhar e de caminhar”, conta o capixaba que sonha em fazer comercial de perfumes.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Não vivo sem
O book fotográfico, que é o meu principal material de trabalho e que contém as fotos mais relevantes dos meus trabalhos como modelo.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Lembrança de viagem
A câmera Polaroid na minha última viagem para Pequim, na China. Adoro fotografia e ver a foto sendo revelada na hora.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Não dou, não vendo e não troco
Esse quadro é muito especial, é uma foto minha tirada em 2009 pelo fotógrafo Fábio Bartelt para um editorial da revista FFW MAG, em Belém do Pará. Foi um dos trabalhos mais lindos que fiz, com o Paulo Martinez como editor de moda. 
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Lembrança de desfile
Eu ganhei esse capacete no desfile do Ronaldo Fraga, nesta edição do SPFW N47. Ele é um manifesto artístico, uma crítica contra a opressão em suas muitas formas.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Guardo com carinho
Estes são alguns utensílios de cozinha entalhados em madeira, de origem africana. Retrata os animais nativos da região. É um presente que guardo com muito carinho.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Presente inesquecível
Ganhei de uma pessoa muito especial. Este é um livro de fotografia, do Herb Ritts. Ele traz uma série de fotos, mostrando a beleza das linhas do corpo humano. São imagens que tenho usado para estudar expressões corporais, poses e ângulos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados