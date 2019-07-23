+ conforto e espaço

Férias de julho: arquiteta ensina a organizar o quarto de hóspedes

Não é necessário um estilo rebuscado, pois a decoração deve oferecer conforto e espaço para o visitante guardar seus pertences

Publicado em 23 de julho de 2019 às 16:16 - Atualizado há 6 anos

Projeto: Studio Cris Paola Crédito: Hamilton Penna

As férias do meio do ano chegaram – para a alegria das crianças que podem dormir até mais tarde e dos pais que juntos podem seguir em viagem para visitar avós e familiares mais distantes. Independentemente da idade, receber em casa não demanda uma regra definida. Todavia, cabe ao anfitrião o papel de proporcionar conforto e a atenção que o hospede demandará.

Além disso, é preciso contar com um ambiente aprazível, que possa receber bem sem tirar a privacidade de quem mora na casa. Pensando em como hospedar da melhor forma, a arquiteta Cris Paola,preparou algumas dicas para produzir um quarto de hóspedes dos sonhos.

Para começar, Cris aconselha não guardar nada que pertence à família nesse cômodo. “Deixe o ambiente livre de roupas ou objetos usados pelos moradores. Quarto de hóspedes não pode ser confundido como 'quartinho da bagunça'”, indica a arquiteta.

Cama de casal ou de solteiro?

Segundo a profissional, é sempre melhor optar por uma cama de casal para abrigar com mais conforto. “Mas, é possível também compor o quarto com duas camas de solteiro. Muitos preferem esse layout com a ideia de receber não apenas casais, como também pessoas solteiras. E, se necessário for, é possível juntar as camas”, revela Cris.

Mobiliário

O mobiliário é essencial na hora de receber, já que ele será responsável por deixar todos os pertences da pessoa organizados. É possível optar por um armário com cabideiro, uma cômoda com no mínimo duas gavetas ou três prateleiras. Cris afirma que é importante pensar que mais de uma pessoa pode coabitar o mesmo espaço.

Vale também considerar um móvel ou espaço que abrigue a mala de forma que não fique espalhada pelo quarto ou acumulando pó embaixo da cama. “O apoiador de mala pode ter a altura convencional de 0,60 cm e gavetas ou prateleiras na parte inferior, recurso que otimiza o espaço de guardar as roupas”, diz a arquiteta.

Cobertores, travesseiros extras, enxoval de cama e toalhas de banho

Há pessoas que dormem com mais de um travesseiro. Para que seu convidado não se sinta constrangido com o seu costume tão pessoal, Cris recomenda dispor de alguns travesseiros extras reservados para ocasiões como essa. Com relação aos jogos de cama e tolhas de banho, vale contar com peças específicas para visitantes.

Fundamentais para dias frios, cobertores, mantas e edredons também devem ser considerados. “Antes do hóspede chegar, vale tirá-los do armário e verificar se as peças não precisam de uma lavagem ou um tempo no sol para mandar os ácaros embora”, explica Cris.

Espelho e objetos decorativos

Espelhos são sempre bem-vindos, já que são perfeitos para decorar, ampliar o ambiente e ainda ajuda ao hóspede a se arrumar. Por isso, prefira posicionar a peça na vertical para que a pessoa possa se ver por completo. “Procure deixar o quarto o mais afetivo possível. Pequenos detalhes como porta-joias, revistas do mês ou livro de cabeceira transmitem a sensação de bem querer”, indica Cris.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta