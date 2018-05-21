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Exercitar-se quatro vezes por semana deixa coração e artérias 'jovens'

Pesquisa mostra que a quantidade de dias pode deixá-los ainda mais saudáveis

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 12:21
Prática de atividade física age na prevenção de problemas cardíacos Crédito: Pixabay
Exercitar-se de quatro a cinco vezes por semana é necessário para evitar que as artérias principais, que levam sangue ao coração, enrijeçam, dizem pesquisadores. Exercitar-se de duas a três vezes por semana manteria apenas algumas das artérias saudáveis, indica uma pesquisa com 100 pessoas analisadas.
Os pesquisadores afirmam que qualquer forma de exercício reduz o risco de problemas no coração. Mas a quantidade certa, no momento certo da vida, pode reverter o envelhecimento do coração e dos vasos sanguíneos.
O estudo, publicado no The Journal of Physiology, avaliou o histórico de participantes ao longo de suas vidas e mediu a rigidez de suas artérias, vasos sanguíneos que carregam sangue a partir dos ventrículos do coração para todas as partes do corpo.
A estrutura de cada uma é como a de um tubo, e, ao longo do envelhecimento, elas tendem a enrijecer.
Os pesquisadores americanos descobriram que se exercitar de duas a três vezes por semana - por 30 minutos - ao longo de uma vida leva a artérias de tamanho médio mais "jovens". Por outro lado, pessoas que se exercitam de quatro a cinco vezes por semana têm grandes artérias centrais ainda mais saudáveis, assim como as de tamanho médio.
As artérias mais largas são as que fornecem sangue ao peito e abdômen.
A pesquisa não levou em consideração fatores como dieta, herThe research did not take into account factors such as diet, origem social na análise.
Benjamin Levine, autor principal da pesquisa do Instituto para Exercícios e Medicina Ambiental em Dallas, no Texas, afirma: "Esse trabalho é muito empolgante porque nos permite desenvolver programas de exercícios para manter o coração mais jovem e até mesmo voltar no tempo em corações e vasos sanguíneos mais velhos."
 

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