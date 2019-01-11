Estressado ou zen? Que tipo de motorista você é?

Leticia Costa, arquiteta, gosta de escutar música no carro enquanto dirige para não se estressar no trânsito Crédito: Marcelo Prest

Quando tira o carro da garagem, você parece que vira outra pessoa. Apressado, sai buzinando, achando que todos à sua volta o fazem perder tempo. Sente que o sinal vermelho dura uma eternidade e, antes de o verde acender, já está pisando no acelerador e arrancando, deixando outros condutores para trás.

Encarar o trânsito nosso de cada dia não é fácil. E também é difícil saber se ele é que provoca todo esse estresse ou se é o motorista estressado que complica tudo nas ruas.

“Costumo dizer que não é o trânsito que leva as pessoas a serem estressadas. Para mim, isso já é da própria pessoa. Muita gente leva alguma coisa do seu estado emocional para dentro do carro. E aí, se depara com o excesso de veículos e acha que tem mais pressa e precisa chegar antes de todo mundo”, analisa a atual diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), Édina de Almeida Poleto.

Há muitos tipos de motorista. Além do estressado, tem o distraído, o mal educado, o irresponsável...

“A pessoa não é a mesma 24 horas no dia. Ela se comporta de forma diferente em diferentes ambientes. Há quem fique mais agressivo no trânsito. E não sabemos se é por culpa dele mesma, se é por causa do ambiente, se é o carro que o transforma ou se é uma combinação das três coisas”, avalia Andréa dos Santos Nascimento, psicóloga especialista em trânsito e professora do departamento de psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

COLETIVO

O problema, diz ela, começa quando o motorista não vê a rua como um espaço coletivo. “Elas pensam na rua como um espaço privado. Mas trânsito é um lugar de atenção e um espaço de todo mundo. Tem que pensar que nem todo mundo precisa andar na sua velocidade”, comenta a psicóloga.

Édina concorda: “A intolerância passa pelo viés da individualidade. É o motorista que acha que a rua é dele, que ele tem que chegar primeiro, que todo mundo tem que sair da frente para ele passar. Mas a rua é um local onde as atitudes individuais se refletem no coletivo”.

Para Fernando Colnago, diretor de um centro de formação de motoristas profissionais e de cursos de reciclagem, muito da confusão no trânsito acontece por causa da falta de informação dos condutores.

“Por exemplo, quando estamos na faixa da esquerda e alguém atrás pisca o farol temos que dar passagem. Isso está previsto no Código de Trânsito, mas muitos motoristas acham que é desrespeito e não saem. Existe infração para quem não dá passagem”, cita Colnago.

Além do desconhecimento das regras, existe ainda a competição no trânsito, segundo ele. “Os motoristas competem demais, acham que não precisam dar passagem, aceleram para não deixar o outro entrar. É sempre uma disputa, que pode levar a discussões, acidentes...”

ATUALIZAÇÃO

Por isso, ele acha que a renovação da carteira de habilitação, obrigatória a cada cinco anos, deveria vir com um curso de atualização. “Na renovação, o motorista só renova seus exames médicos e psicológicos. Não faz atualização. Só que as regras mudam a todo momento. No curso de reciclagem, geralmente no primeiro dia tem discussão. Todo mundo se acha com razão e diz que está ali por erro do guarda. Depois, eles vão conhecendo as regras e, no final, agradecem pelo curso, saem mais conscientes”.

É preciso, antes de tudo, ter em mente que carro pode se tornar uma arma perigosa. “Tem gente cheia de problemas em casa, na família, no trabalho, e que leva isso para o trânsito. Acaba descontando no outro motorista”, observa Colnago.

De impaciente, sem educação e imprudente, o motorista pode passar facilmente para outra categoria: a do infrator. E a consequência desse comportamento ruim no trânsito pode não ficar só na multa, nos pontos na carteira, pode ser até fatal.

Segundo a diretora do Detran-ES, quase mil pessoas morrem em acidentes nas vias do Estado todos os anos. “E grande parte da razão dessas mortes está dentro da imprudência e violência que a gente vive de forma geral”, aponta Édina Poleto.

Então, muita calma na hora de pegar o carro. Há estratégias para dirigir sem deixar o estresse guiar a viagem. “Quem tem um compromisso e não se programou vai sair apressado. E isso leva a um estresse. Além disso, imprevistos acontecem. A ponte pode ser interrompida por causa de um acidente e isso vai te afetar, por mais que você tenha se organizado”, pondera Andréa.

Preparar-se no dia anterior ajuda. “Antes de sair, vale pensar em possíveis trajetos, usar o GPS, que sugere rotas alternativas. E escolher uma playlist que vá te deixar mais tranquilo. Se está tudo congestionado e não tem estrada alternativa, vá cantar. Cada um deve desenvolver sua estratégia e começar a reprogramar o cérebro para entender o trânsito de outra forma”, recomenda a psicóloga.

ELES CONTAM COMO SE EXERCITAM A PACIÊNCIA NO TRÂNSITO

Aroldo Machado, motorista de transporte escolar: buzina, só em último caso Crédito: Carlos Alberto Silva

A arquiteta Letícia Costa, 40 anos, se considera uma boa motorista. Nunca provocou um acidente e nem se lembra da última multa de trânsito que levou. Mas ela admite que tem zero paciência ao volante. “Sou agitada e detesto gente lerda. Queria ter uma buzina de caminhão”, dispara ela.

Apesar de estar sempre com pressa, Letícia garante que o trânsito amarrado da Grande Vitória não a tira do sério. “Estou sempre na rua, visitando obra, indo para escritório, levando filho no inglês... Mas não me estresso. Tenho segurança na direção e não sou imprudente”, afirma.

Se ela abriria mão do carro para fugir dos engarrafamentos? Nem pensar! “Adoro dirigir! É o que mais me deixa calma. Quando estou triste, pego o carro, coloco um som alto e saio dirigindo e cantando, dando voltas na cidade sem destino”, comenta a arquiteta.

Há quem não consiga nunca se livrar do trânsito, nem que quisesse. Caso do Aroldo Afonso Machado, 54 anos, que é motorista de transporte escolar.

Ele se define como “tranquilão” ao volante. Admite, porém que não é fácil segurar os nervos no trânsito do dia a dia. “Tem muito motorista ‘meia roda’ e folgado”, reclama.

Por causa da profissão, Aroldo tem que atravessar a Terceira Ponte várias vezes por dia, transportando crianças de Vila Velha para colégios em Vitória. “Tem motorista que anda a 20 quilômetros por hora. Às vezes pisco o farol pra ele, dou uma buzinadinha. Mas odeio buzina, só uso para alertar algum motorista mais distraído”, diz.

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Para ter mais calma no trânsito

Organize-se

Se tem um compromisso, saia de casa com antecedência suficiente para que imprevistos (acidentes, obras...) não o deixem impaciente. Faça uso do GPS e de aplicativos que mostram vias congestionadas e apontam alternativas para fugir delas

Pode evitar?

Sente dores, está cansado demais, por que pegar o carro? Tente uma carona, chame um motorista de aplicativo ou outra pessoa para dirigir no seu lugar. Poupe estresse

Prepare-se

Já imagina que vai ficar agarrado no trânsito, crie uma playlist animada ou relaxante para ir escutando no carro

Sem contratempos

Evite sair da garagem com o tanque quase vazio. Imprevistos podem fazer você ficar no meio do caminho. Cuide de seu veículo, mantendo-o em perfeito estado

DIRIJA COM RESPEITO

Atenção às regras

Siga as leis de trânsito. Respeite o limite da via, não fure sinal, nem pare em fila dupla. Use setas, não avance sinais. Respeite ciclistas e pedestres, pois eles têm a preferência. O trânsito seguro depende muito de você

Seja educado, gentil

Não apresse outros motoristas, evite buzinar à toa e dê passagem. Dê sua contribuição para a harmonia do trânsito

FUJA DO ESTRESSE

Pode evitar o carro?

Veja se é possível, vez ou outra, evitar o carro. Tente uma carona, vá à pé ou de ônibus

Tente relaxar

Ficou preso no engarrafamento? Coloque uma música animada ou relaxante. Cante em voz alta. Trabalhe sua respiração para acalmar-se. Se está num local bonito, tente apreciar a vista. Isso poderá fazer você se sentir melhor

Horários alternativos

Sair mais cedo de casa pode evitar muito do estresse do trânsito. Consegue mudar o horário do trabalho para pegar o contrafluxo? Faça alguma atividade perto do trabalho para evitar horário de pico

Descanse

Se estiver dirigindo por muitas horas, tente parar em algum lugar para esticar as pernas. Saia do carro e movimente-se, alongue-se. Pode ser um posto de gasolina, uma praia, uma padaria. Alivie suas tensões e depois siga viagem

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