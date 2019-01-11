Estressado ou zen? Que tipo de motorista você é?

Quando tira o carro da garagem, você parece que vira outra pessoa. Apressado, sai buzinando, achando que todos à sua volta o fazem perder tempo. Sente que o sinal vermelho dura uma eternidade e, antes de o verde acender, já está pisando no acelerador e arrancando, deixando outros condutores para trás.
Encarar o trânsito nosso de cada dia não é fácil. E também é difícil saber se ele é que provoca todo esse estresse ou se é o motorista estressado que complica tudo nas ruas.
“Costumo dizer que não é o trânsito que leva as pessoas a serem estressadas. Para mim, isso já é da própria pessoa. Muita gente leva alguma coisa do seu estado emocional para dentro do carro. E aí, se depara com o excesso de veículos e acha que tem mais pressa e precisa chegar antes de todo mundo”, analisa a atual diretora-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), Édina de Almeida Poleto.
Há muitos tipos de motorista. Além do estressado, tem o distraído, o mal educado, o irresponsável...
“A pessoa não é a mesma 24 horas no dia. Ela se comporta de forma diferente em diferentes ambientes. Há quem fique mais agressivo no trânsito. E não sabemos se é por culpa dele mesma, se é por causa do ambiente, se é o carro que o transforma ou se é uma combinação das três coisas”, avalia Andréa dos Santos Nascimento, psicóloga especialista em trânsito e professora do departamento de psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
COLETIVO
O problema, diz ela, começa quando o motorista não vê a rua como um espaço coletivo. “Elas pensam na rua como um espaço privado. Mas trânsito é um lugar de atenção e um espaço de todo mundo. Tem que pensar que nem todo mundo precisa andar na sua velocidade”, comenta a psicóloga.
Édina concorda: “A intolerância passa pelo viés da individualidade. É o motorista que acha que a rua é dele, que ele tem que chegar primeiro, que todo mundo tem que sair da frente para ele passar. Mas a rua é um local onde as atitudes individuais se refletem no coletivo”.
Para Fernando Colnago, diretor de um centro de formação de motoristas profissionais e de cursos de reciclagem, muito da confusão no trânsito acontece por causa da falta de informação dos condutores.
“Por exemplo, quando estamos na faixa da esquerda e alguém atrás pisca o farol temos que dar passagem. Isso está previsto no Código de Trânsito, mas muitos motoristas acham que é desrespeito e não saem. Existe infração para quem não dá passagem”, cita Colnago.
Além do desconhecimento das regras, existe ainda a competição no trânsito, segundo ele. “Os motoristas competem demais, acham que não precisam dar passagem, aceleram para não deixar o outro entrar. É sempre uma disputa, que pode levar a discussões, acidentes...”
ATUALIZAÇÃO
Por isso, ele acha que a renovação da carteira de habilitação, obrigatória a cada cinco anos, deveria vir com um curso de atualização. “Na renovação, o motorista só renova seus exames médicos e psicológicos. Não faz atualização. Só que as regras mudam a todo momento. No curso de reciclagem, geralmente no primeiro dia tem discussão. Todo mundo se acha com razão e diz que está ali por erro do guarda. Depois, eles vão conhecendo as regras e, no final, agradecem pelo curso, saem mais conscientes”.
É preciso, antes de tudo, ter em mente que carro pode se tornar uma arma perigosa. “Tem gente cheia de problemas em casa, na família, no trabalho, e que leva isso para o trânsito. Acaba descontando no outro motorista”, observa Colnago.
De impaciente, sem educação e imprudente, o motorista pode passar facilmente para outra categoria: a do infrator. E a consequência desse comportamento ruim no trânsito pode não ficar só na multa, nos pontos na carteira, pode ser até fatal.
Segundo a diretora do Detran-ES, quase mil pessoas morrem em acidentes nas vias do Estado todos os anos. “E grande parte da razão dessas mortes está dentro da imprudência e violência que a gente vive de forma geral”, aponta Édina Poleto.
Então, muita calma na hora de pegar o carro. Há estratégias para dirigir sem deixar o estresse guiar a viagem. “Quem tem um compromisso e não se programou vai sair apressado. E isso leva a um estresse. Além disso, imprevistos acontecem. A ponte pode ser interrompida por causa de um acidente e isso vai te afetar, por mais que você tenha se organizado”, pondera Andréa.
Preparar-se no dia anterior ajuda. “Antes de sair, vale pensar em possíveis trajetos, usar o GPS, que sugere rotas alternativas. E escolher uma playlist que vá te deixar mais tranquilo. Se está tudo congestionado e não tem estrada alternativa, vá cantar. Cada um deve desenvolver sua estratégia e começar a reprogramar o cérebro para entender o trânsito de outra forma”, recomenda a psicóloga.
ELES CONTAM COMO SE EXERCITAM A PACIÊNCIA NO TRÂNSITO
A arquiteta Letícia Costa, 40 anos, se considera uma boa motorista. Nunca provocou um acidente e nem se lembra da última multa de trânsito que levou. Mas ela admite que tem zero paciência ao volante. “Sou agitada e detesto gente lerda. Queria ter uma buzina de caminhão”, dispara ela.
Apesar de estar sempre com pressa, Letícia garante que o trânsito amarrado da Grande Vitória não a tira do sério. “Estou sempre na rua, visitando obra, indo para escritório, levando filho no inglês... Mas não me estresso. Tenho segurança na direção e não sou imprudente”, afirma.
Se ela abriria mão do carro para fugir dos engarrafamentos? Nem pensar! “Adoro dirigir! É o que mais me deixa calma. Quando estou triste, pego o carro, coloco um som alto e saio dirigindo e cantando, dando voltas na cidade sem destino”, comenta a arquiteta.
Há quem não consiga nunca se livrar do trânsito, nem que quisesse. Caso do Aroldo Afonso Machado, 54 anos, que é motorista de transporte escolar.
Ele se define como “tranquilão” ao volante. Admite, porém que não é fácil segurar os nervos no trânsito do dia a dia. “Tem muito motorista ‘meia roda’ e folgado”, reclama.
Por causa da profissão, Aroldo tem que atravessar a Terceira Ponte várias vezes por dia, transportando crianças de Vila Velha para colégios em Vitória. “Tem motorista que anda a 20 quilômetros por hora. Às vezes pisco o farol pra ele, dou uma buzinadinha. Mas odeio buzina, só uso para alertar algum motorista mais distraído”, diz.
FAÇA O TESTE
Para ter mais calma no trânsito
Organize-se
Se tem um compromisso, saia de casa com antecedência suficiente para que imprevistos (acidentes, obras...) não o deixem impaciente. Faça uso do GPS e de aplicativos que mostram vias congestionadas e apontam alternativas para fugir delas
Pode evitar?
Sente dores, está cansado demais, por que pegar o carro? Tente uma carona, chame um motorista de aplicativo ou outra pessoa para dirigir no seu lugar. Poupe estresse
Prepare-se
Já imagina que vai ficar agarrado no trânsito, crie uma playlist animada ou relaxante para ir escutando no carro
Sem contratempos
Evite sair da garagem com o tanque quase vazio. Imprevistos podem fazer você ficar no meio do caminho. Cuide de seu veículo, mantendo-o em perfeito estado
DIRIJA COM RESPEITO
Atenção às regras
Siga as leis de trânsito. Respeite o limite da via, não fure sinal, nem pare em fila dupla. Use setas, não avance sinais. Respeite ciclistas e pedestres, pois eles têm a preferência. O trânsito seguro depende muito de você
Seja educado, gentil
Não apresse outros motoristas, evite buzinar à toa e dê passagem. Dê sua contribuição para a harmonia do trânsito
FUJA DO ESTRESSE
Pode evitar o carro?
Veja se é possível, vez ou outra, evitar o carro. Tente uma carona, vá à pé ou de ônibus
Tente relaxar
Ficou preso no engarrafamento? Coloque uma música animada ou relaxante. Cante em voz alta. Trabalhe sua respiração para acalmar-se. Se está num local bonito, tente apreciar a vista. Isso poderá fazer você se sentir melhor
Horários alternativos
Sair mais cedo de casa pode evitar muito do estresse do trânsito. Consegue mudar o horário do trabalho para pegar o contrafluxo? Faça alguma atividade perto do trabalho para evitar horário de pico
Descanse
Se estiver dirigindo por muitas horas, tente parar em algum lugar para esticar as pernas. Saia do carro e movimente-se, alongue-se. Pode ser um posto de gasolina, uma praia, uma padaria. Alivie suas tensões e depois siga viagem
Conte até 10
Sempre que se estressar com outro motorista ou uma situação, conte até dez antes de qualquer reação. Não ofenda, buzine ou feche outro condutor. Ignore provocações e concentre-se no ato de dirigir