Dormência

Está com formigamento? Saiba quando procurar um médico

Problema pode acontece até por falta de vitaminas. Veja quando é hora de procurar um médico

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 14:22 - Atualizado há 6 anos

Homem com as mãos dormentes: formigamento frequente pode significar um problema Crédito: Freepik

Já sentiu sua mão ou pé com aquele formigamento? A sensação costuma durar poucos segundos, mas causa um incômodo danado. Geralmente, ela ocorra quando ficamos muito tempo sentados numa mesma posição ou após batermos o cotovelo, por exemplo. Mas será que ter essa sensação de forma recorrente é sintoma de alguma doença? Quando é necessário investigar o motivo da dormência?

O coordenador do departamento científico de doenças venosas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, Dr. Elias Arcênio Neto, esclarece algumas dúvidas frequentes sobre formigamento nos pés e mãos. Segundo o cirurgião vascular, existem muitas causas para o formigamento e algumas delas devem ser investigadas. Confira:

Sentir formigamento ao bater uma parte do corpo, como o cotovelo, é normal? Sim. No dia a dia, podemos sentir formigamentos em diferentes partes do corpo sem que isto esteja relacionado a doenças. Pode acontecer nas mãos quando batemos o cotovelo, nas pernas e pés quando cruzamos as pernas, nas coxas e pernas quando ficamos sentados por tempo prolongado. Nestas situações a causa é um trauma nos nervos em superfície dura.

Quando o formigamento é recorrente deve-se procurar um médico? Quando as queixas se tornam recorrentes é importante consultar um médico para investigar possíveis doenças. As compressões neurológicas e ortopédicas, por exemplo, são as mais frequentes – como as hérnias de disco lombares. Outras possíveis causas são as obstruções agudas da circulação (embolia ou trombose das artérias), infecções (hanseníase), intoxicações (metais pesados), uso de drogas (quimioterapia), doenças metabólicas (diabetes, doença renal crônica), deficiências de vitaminas (como tiamina e vitamina B12), entre outras.

Sentir formigamento pode ser sintoma de alguma doença vascular? Pode. As doenças vasculares não são causas comuns de formigamentos. Porém, quando ocorre uma obstrução da passagem de sangue nas artérias, o oxigênio e os nutrientes deixam de chegar aos nervos dos braços e pernas e causam sintomas neurológicos, como o formigamento. Entre estas doenças, estão os quadros de embolia e trombose arterial.

O frio influencia no surgimento do formigamento das extremidades? O frio pode causar maior sensibilização nas terminações nervosas das extremidades. Sendo assim, pacientes cuja causa do formigamento seja artrite ou artrose podem ter seus sintomas agravados durante os períodos de frio. Entre as doenças vasculares, existe o fenômeno de Raynaud que é decorrente de um espasmo das artérias das mãos e/ou dos pés, pelo frio (exposição em água gelada) gerando uma diminuição da irrigação sanguínea e, dessa forma, o formigamento pode ocorrer.

