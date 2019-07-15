Vinhos e mais vinhos

Entenda sobre Raúl Pérez e a simplicidade de fazer vinhos puros

O enólogo espanhol Raúl Pérez já foi descrito como mago, alquimista, feiticeiro e muitos outros adjetivos similares. Títulos que visavam traduzir sua capacidade de fazer grandes vinhos numa região que, até então, era pouco valorizada no cenário vitivinícola espanhol

Publicado em 15 de julho de 2019 às 16:09 - Atualizado há 6 anos

"Durante sua breve passagem por Vitória, antes de um jantar harmonizado, pude conversar um pouco com Raúl sobre seus vinhos e degustar alguns que estarão por aqui em breve: o Leirana e outros três rótulos da linha Ultreia" Crédito: Luiz Cola

Dono de um visual peculiar, marcado por uma longa barba grisalha, o enólogo espanhol Raúl Pérez já foi descrito como mago, alquimista, feiticeiro e muitos outros adjetivos similares. Títulos que visavam traduzir sua notória capacidade de fazer grandes vinhos numa região que, até então, era pouco valorizada no cenário vitivinícola espanhol.

Mas a atuação vinícola de Raúl Pérez não tem nada de metafísica ou sobrenatural, muito pelo contrário, seu único “segredo” como enólogo é respeitar a natureza de suas terras e de suas vinhas, conduzindo suas uvas da maneira menos intervencionista possível até que se convertam em seus desejados vinhos.

Natural da pequenina vila de Valtuille de Abajo, situada no noroeste da Espanha (Bierzo), onde sua família já produzia vinhos há muitos anos, Raúl Pérez alçou voo próprio no início dos anos 2000 com a criação da Bodegas y Viñedos Raúl Pérez.





A pioneira linha Ultreia, palavra que tem como origem uma saudação de encorajamento aos peregrinos do Caminho de Santiago, baseia-se nas castas locais Mencía (tinta) e Godello (branca) para expressar seus ideais de pureza e simplicidade, aptos a preservar o caráter de cada uma delas.

Ao longo dos anos, com a grande repercussão de seu trabalho solo, Pérez expandiu sua atuação e influência para inúmeros outros projetos, seja como consultor ou autor dos vinhos. Um dos mais interessantes e peculiares é o Sketch, um branco elaborado com a casta Albariño, cujas garrafas fazem um estágio de três meses no fundo do mar do litoral da Galícia.

Plantadas a apenas 150 metros do mar, as vinhas de Albariño associam a localização exótica com um solo granítico que, combinadas ao estágio subaquático, configuram o caráter único (e delicioso) do Sketch.





Além do Sketch, outro vinho de grande destaque criado por Raúl Pérez foi o El Pecado, um Mencía oriundo de antigos vinhedos escarpados na Ribeira Sacra que, desde seu lançamento, despertou a atenção da crítica especializada. Todos esses vinhos já estiveram disponíveis durante algum tempo no Brasil, mas ficaram sem fornecimento regular nos últimos anos. Para minha grata surpresa, a linha Ultreia está em vias de retornar ao mercado nacional e, por conta disso, Raúl Pérez está percorrendo algumas capitais brasileiras para reapresentá-los ao público.

Durante sua breve passagem por Vitória, antes de um jantar harmonizado, pude conversar um pouco com Raúl sobre seus vinhos e degustar alguns que estarão por aqui em breve. Começamos a prova com o Leirana, um Albariño muito fresco e equilibrado, mais do que apto ao nosso clima e gastronomia baseada nos frutos do mar.

Na sequência, experimentamos alguns rótulos da linha Ultreia: um branco feito com Godello e outros dois tintos, Mencía e Saint-Jacques. Como destaquei no título, a genialidade (ou magia) de Pérez está justamente em atuar como um mero condutor do processo de vinificação. A pureza da fruta é o elemento chave tanto no branco quanto nos tintos, refletindo apenas aquilo que a natureza do lugar, associada as características das castas, tem de melhor para oferecer.

Parece simples, mas é para poucos, sejam magos ou gênios...

