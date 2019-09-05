Entenda melhor o Projeto de Lei que garante que animais também sofrem

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 15:47
- Atualizado há 6 anos
Coisa? Eu?
Boa notícia. Agora nós, os animais, podemos não ser mais considerados coisas, passando a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direito despersonificados e seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento.
Trata-se, na verdade, de um Projeto de Lei (PLC 27/2018) do deputado Ricardo Izar, aprovado recentemente no Senado. O texto também acrescenta dispositivo à Lei dos Crimes Ambientais para determinar que os animais não sejam mais considerados bens móveis para fins do Código Civil.
Para o senador Randolfe Rodrigues, relator do PLC na Comissão do Meio Ambiente, esta legislação só estará reconhecendo o que todos já sabem: que os animais sentem dor e têm emoções. Com isso, um animal deixará de ser tratado como uma caneta, por exemplo, passando a ser tratado como ser senciente. A ciência, inclusive, já tem esse entendimento.
Para explicar sua posição quanto ao PLC, a advogada Nathalia Tardin explica: “se a rosa tivesse outro nome, ainda assim seria uma rosa: ou seja, independente do regime jurídico atribuído aos animais, nada muda o sentimento que lhes damos e que reconhecemos ser recíproco”.
“É bom lembrar que as palavras são polissêmicas e, dependendo do contexto, adquirem significados diferentes. No direito, coisa e objeto não são sinônimos. Chamar de ‘coisa’ significa apenas atribuir-lhes um espectro de direitos aplicáveis, e não lhes retira o direito ao carinho ou lhes nega sentimentos. Lembrando que já existe lei que pune maus tratos”, ressalta.
Na sua opinião, apesar da dureza e aspereza da palavra, o projeto pode criar embaraços ao vedar o tratamento como “coisa”, inclusive de ordem econômica nacional. “A lei também autoriza os animais a obter tutela jurisdicional (veríamos animais litigando em juízo?). Então, a discussão precisa ser feita com cautela”, aponta a advogada.
“Não é uma questão de ser ou não apaixonada por animais (eu sou e tenho até uma cachorrinha em casa). O problema é criar mais uma lei sem necessidade. O que precisamos é de mais atenção do Poder Público para resolver problemas imediatos - como, por exemplo, o crescimento populacional dos animais de rua - e campanhas educativas para evitar maus tratos”, conclui.
E você o que acha desse Projeto de Lei? O que eu sei é que, aqui em casa, eu e Frida não somos consideradas “coisas”, pois nossas mamis têm consciência de que também temos emoções. Lambeijos.
Duas em uma
Quem tem um animal de estimação em casa muitas vezes não gosta de ficar longe dele nem mesmo na hora de dormir. Uma boa dica é esta cama de casal Pet Puppy, de MDF e MDP, com espaço para a caminha do pet. Custa: R$ 776,67 na madeiramadeira.com.br.
Me adota, vai!?
Oi, gente! Eu sou o Bóris. Fui resgatado com mais cinco filhotinhos em situação de maus tratos. Agora estou em um lar temporário à espera de uma família. Minhas tias acreditam que eu tenha aproximadamente 70 dias de vida e que devo ficar com um porte médio. Já fui vermifugado e em breve serei vacinado. Vem me buscar! É só escrever para o e-mail [email protected].
#eobichoag
Olha a foto que @kate.shihtzu enviou para nós. “Vocês já viram as cerejeiras pessoalmente? Eu fiquei apaixonada. A cerejeira fica pouco tempo florida, por isso suas flores representam a fragilidade da vida, cuja principal lição é aproveitar intensamente cada momento, pois o tempo passa rápido e a vida é curta”. Adorei! Concordo plenamente!
