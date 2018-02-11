Energia e recuperação: sucos para aguentar a maratona de folia

Nem só de birita vive um folião. E para dar conta dessa maratona de carnaval que já começou e só termina na Quarta-Feira de Cinzas, é preciso uma dose extra de energia, que pode vir dos sucos.

Ouvimos as especialistas no assunto e pedimos sugestões de bebidas para dar um up nessa folia, desde o aquecimento até a recuperação pós-festa.

Sucos para aguentar a folia Crédito: Fernando Madeira

Para quem vai pular, sambar e, fatalmente, se embriagar, a nutricionista Estela Reginatto recomenda preparar antes o organismo. Antes das comemorações é sempre bom consumir um suco rico em vitamina C, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, além de ter ação antioxidante, anti-inflamatória. Escolha sucos como acerola, laranja, limão, morango e tangerina ou consuma a fruta na sua forma natural, lista ela.

Estela lembra que a hidratação é fundamental neste período de festividades: O consumo de álcool aumenta significativamente o processo de desidratação, que é potencializado pelo calor excessivo desta estação e muitas vezes também das aglomerações que geram muito calor.

Pré-folia

Para a pré-folia, ela sugere o suco verde protetor do fígado. Para os foliões que gostam de consumir álcool, sugiro consumir alimentos como folhas verdes, abacaxi, maçã e hortelã, que são protetoras do fígado, órgão responsável por metabolizar o álcool que será consumido. Vale acrescentar água de coco, que é riquíssima em sais minerais e possui um alto poder de hidratação.

A nutricionista Regiane Santos aposta no poder do açaí para a receita de um shake energético, que ainda leva banana, chia, gengibre, mel e castanhas. É uma bebida que contém gorduras boas, o que irá fornecer energias para garantir disposição, evitar a hipoglicemia e manter o corpo nutrido, diz.

Durante a festança, Regiane indica beber o suco de cenoura refrescante. É rico em vitaminas e minerais que ajudarão a recompor os nutrientes perdidos durante folia. Além de ser saudável, é gostoso!.

Pós-folia

E depois da farra, é preciso se desintoxicar. A dica da Regiane é o suco de pera. Ele eliminará as toxinas do fígado, ajudará recuperar a hidratação e aliviar aquela sensação de ressaca.

Confira as receitas:

Pré-folia

Aposte em bebidas de frutas e outros ingredientes que dão energia e preparam o organismo para a folia

SHAKE ENERGÉTICO DE AÇAÍ

Ingredientes

- Dois pacotinhos de polpa de açaí natural

- Uma banana nanica picada

- Uma colher (sopa) de chia

- 100 ml de água

- Um pedaço de gengibre

- Uma colher (sobremesa) de mel

- Uma colher (sopa) de castanhas de caju sem sal

Modo de preparo

Adicione todos ingredientes no liquidificador, bata até ficar homogêneo. Beba imediatamente após o preparo, para aproveitar a cremosidade

SUCO ENERGÉTICO E PROTETOR DO FÍGADO

Ingredientes

- Uma fatia de abacaxi

- Uma folha de couve verde

- Um pedacinho de gengibre (cerca de 2 cm)

- 250 ml de água de coco natural

- Um limão espremido

- Um fio de mel  para aumentar a sua energia

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata bem. Está pronto

SUCHÁ DE ROMÃ, MORANGO E CHÁ DE HIBISCO

Ingredientes

- Um copo de suco de romã

- Seis morangos, de preferência orgânicos

- Uma xícara (chá) de chá de hibisco (já preparado por infusão)

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir em seguida

Durante a folia

Aposte em ingredientes que ajudam a recuperar as energias gastas e se hidratar

SUCO DE MELÃO HIDRATANTE

Ingredientes

- Duas fatias de melão picados, sem sementes

- Uma xícara de água de coco

- Folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo

Bata todos ingredientes no liquidificador e beba

SUCHÁ ENERGÉTICO

Ingredientes

- Um copo de suco de laranja

- Uma xícara (chá) de chá verde (já preparado por infusão)

- Uma colher (café) de guaraná em pó

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir em seguida

Para quem não bebe álcool

SUCO DE CENOURA REFRESCANTE

Ingredientes

- Uma cenoura

- 200ml de água

- Suco de uma laranja

- Suco de 1/2 limão siciliano

- Folhinhas de hortelã a gosto

- Uma colher (sobremesa) de mel (opcional)

Modo de preparo

Bata a cenoura com a água, coe e reserve. Coloque o líquido coado novamente no liquidificador, bata com os demais ingredientes e está pronto para beber. Pode colocar em uma garrafinha, levar em bolsa térmica para consumir durante a festa

Pós-folia

É hora de recuperar o organismo de tanta ingestão de álcool. Use ingredientes para repor minerais e desintoxicar o fígado

SUCO DE PERA DESINTOXICANTE E DIURÉTICO

Ingredientes

- Uma pera madura

- 1/2 maçã verde

- Um ramo pequeno de agrião

- Uma folha de couve

- 1/2 limão siciliano (sem a casca e sem a parte branca)

- 150 ml de água gelada

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e beba

SUCO VERMELHO CURA-RESSACA:

Ingredientes

- Seis morangos ou uma polpa de morango congelado

- Uma fatia média de melancia

- Um pedaço pequeno de beterraba

- Três folhinhas de hortelã

- 250 ml de água de coco

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata bem, está pronto.

SUCO AMARELO CURA-RESSACA:

Ingredientes

- 250 ml de água de coco

- Duas rodelas de abacaxi

- Uma maçã pequena

- Três folhinhas de hortelã

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata bem, está pronto

SMOOTHIE DETOX

Ingredientes

- 150ml de chá branco (já preparado)

- Suco de 1 limão

- Um kiwi

- Quatro colheres (sopa) de folhas de hortelã

- Uma rodela fina de gengibre

- Uma colher (sopa) de semente de chia

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador

SUCHÁ DE CHÁ VERDE E ABACAXI

Ingredientes

- Um copo de chá verde solúvel sabor abacaxi com hortelã

- Uma rodela de abacaxi

- Um punhado de salsinha

- Uma lasca de gengibre

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador

SUCO DETOX ROSA

Ingredientes

- Meia beterraba crua

- Meia colher de sopa de guaraná em pó

- Duas folhinhas de hortelã

- 200 ml de água de coco

Modo de preparo: