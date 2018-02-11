Energia e recuperação: sucos para aguentar a maratona de folia

Nem só de birita vive um folião. E para dar conta dessa maratona de carnaval que já começou e só termina na Quarta-Feira de Cinzas, é preciso uma dose extra de energia, que pode vir dos sucos.
Ouvimos as especialistas no assunto e pedimos sugestões de bebidas para dar um up nessa folia, desde o aquecimento até a recuperação pós-festa.
Para quem vai pular, sambar e, fatalmente, se embriagar, a nutricionista Estela Reginatto recomenda preparar antes o organismo. Antes das comemorações é sempre bom consumir um suco rico em vitamina C, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, além de ter ação antioxidante, anti-inflamatória. Escolha sucos como acerola, laranja, limão, morango e tangerina ou consuma a fruta na sua forma natural, lista ela.
Estela lembra que a hidratação é fundamental neste período de festividades: O consumo de álcool aumenta significativamente o processo de desidratação, que é potencializado pelo calor excessivo desta estação e muitas vezes também das aglomerações que geram muito calor.
Pré-folia
Para a pré-folia, ela sugere o suco verde protetor do fígado. Para os foliões que gostam de consumir álcool, sugiro consumir alimentos como folhas verdes, abacaxi, maçã e hortelã, que são protetoras do fígado, órgão responsável por metabolizar o álcool que será consumido. Vale acrescentar água de coco, que é riquíssima em sais minerais e possui um alto poder de hidratação.
A nutricionista Regiane Santos aposta no poder do açaí para a receita de um shake energético, que ainda leva banana, chia, gengibre, mel e castanhas. É uma bebida que contém gorduras boas, o que irá fornecer energias para garantir disposição, evitar a hipoglicemia e manter o corpo nutrido, diz.
Durante a festança, Regiane indica beber o suco de cenoura refrescante. É rico em vitaminas e minerais que ajudarão a recompor os nutrientes perdidos durante folia. Além de ser saudável, é gostoso!.
Pós-folia
E depois da farra, é preciso se desintoxicar. A dica da Regiane é o suco de pera. Ele eliminará as toxinas do fígado, ajudará recuperar a hidratação e aliviar aquela sensação de ressaca.
Confira as receitas:
Pré-folia
Aposte em bebidas de frutas e outros ingredientes que dão energia e preparam o organismo para a folia
SHAKE ENERGÉTICO DE AÇAÍ
Ingredientes
- Dois pacotinhos de polpa de açaí natural
- Uma banana nanica picada
- Uma colher (sopa) de chia
- 100 ml de água
- Um pedaço de gengibre
- Uma colher (sobremesa) de mel
- Uma colher (sopa) de castanhas de caju sem sal
Modo de preparo
Adicione todos ingredientes no liquidificador, bata até ficar homogêneo. Beba imediatamente após o preparo, para aproveitar a cremosidade
SUCO ENERGÉTICO E PROTETOR DO FÍGADO
Ingredientes
- Uma fatia de abacaxi
- Uma folha de couve verde
- Um pedacinho de gengibre (cerca de 2 cm)
- 250 ml de água de coco natural
- Um limão espremido
- Um fio de mel para aumentar a sua energia
Modo de preparo
Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata bem. Está pronto
SUCHÁ DE ROMÃ, MORANGO E CHÁ DE HIBISCO
Ingredientes
- Um copo de suco de romã
- Seis morangos, de preferência orgânicos
- Uma xícara (chá) de chá de hibisco (já preparado por infusão)
Modo de preparo
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir em seguida
Durante a folia
Aposte em ingredientes que ajudam a recuperar as energias gastas e se hidratar
SUCO DE MELÃO HIDRATANTE
Ingredientes
- Duas fatias de melão picados, sem sementes
- Uma xícara de água de coco
- Folhas de hortelã a gosto.
Modo de preparo
Bata todos ingredientes no liquidificador e beba
SUCHÁ ENERGÉTICO
Ingredientes
- Um copo de suco de laranja
- Uma xícara (chá) de chá verde (já preparado por infusão)
- Uma colher (café) de guaraná em pó
Modo de preparo
Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir em seguida
Para quem não bebe álcool
SUCO DE CENOURA REFRESCANTE
Ingredientes
- Uma cenoura
- 200ml de água
- Suco de uma laranja
- Suco de 1/2 limão siciliano
- Folhinhas de hortelã a gosto
- Uma colher (sobremesa) de mel (opcional)
Modo de preparo
Bata a cenoura com a água, coe e reserve. Coloque o líquido coado novamente no liquidificador, bata com os demais ingredientes e está pronto para beber. Pode colocar em uma garrafinha, levar em bolsa térmica para consumir durante a festa
Pós-folia
É hora de recuperar o organismo de tanta ingestão de álcool. Use ingredientes para repor minerais e desintoxicar o fígado
SUCO DE PERA DESINTOXICANTE E DIURÉTICO
Ingredientes
- Uma pera madura
- 1/2 maçã verde
- Um ramo pequeno de agrião
- Uma folha de couve
- 1/2 limão siciliano (sem a casca e sem a parte branca)
- 150 ml de água gelada
Modo de preparo
Bata tudo no liquidificador e beba
SUCO VERMELHO CURA-RESSACA:
Ingredientes
- Seis morangos ou uma polpa de morango congelado
- Uma fatia média de melancia
- Um pedaço pequeno de beterraba
- Três folhinhas de hortelã
- 250 ml de água de coco
Modo de preparo
Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata bem, está pronto.
SUCO AMARELO CURA-RESSACA:
Ingredientes
- 250 ml de água de coco
- Duas rodelas de abacaxi
- Uma maçã pequena
- Três folhinhas de hortelã
Modo de preparo
Leve todos os ingredientes ao liquidificador, bata bem, está pronto
SMOOTHIE DETOX
Ingredientes
- 150ml de chá branco (já preparado)
- Suco de 1 limão
- Um kiwi
- Quatro colheres (sopa) de folhas de hortelã
- Uma rodela fina de gengibre
- Uma colher (sopa) de semente de chia
Modo de preparo
Bater todos os ingredientes no liquidificador
SUCHÁ DE CHÁ VERDE E ABACAXI
Ingredientes
- Um copo de chá verde solúvel sabor abacaxi com hortelã
- Uma rodela de abacaxi
- Um punhado de salsinha
- Uma lasca de gengibre
Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador
SUCO DETOX ROSA
Ingredientes
- Meia beterraba crua
- Meia colher de sopa de guaraná em pó
- Duas folhinhas de hortelã
- 200 ml de água de coco
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador e beba na hora