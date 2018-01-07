Em época de férias, o que fazer com seu pet?

Brisa tirou férias recentemente e foi conhecer as praias de Búzios, no Rio de Janeiro. Foi nossa primeira viagem com ela e deu tudo certo! Conseguimos passear bastante, conta Gabriel Casagrande, 33 anos, o pai da Golden de um aninho.
Nem sempre o pet pode acompanhar seus donos nas viagens. Mas a escolha foi a melhor para Brisa e para Gabriel e a esposa. A Brisa tem um problema nas articulações, por isso não queríamos deixá-la com outra pessoa, nem em hotel, contou Gabriel, que é fotógrafo.
Quando não pode ir junto, o bichinho de estimação tem outros destinos. Educador canino, Matheus Rezende também faz a função de dog sitter e diz que o serviço é indicado para alguns casos. Geralmente, é procurado por quem tem algum cão com problemas de socialização, é mas agressivo ou carente. Tem animais que não se envolvem bem com os outros ou estão velhinhos ou doentes, não podem sair de casa , da rotina, detalha ele.
Se o cão ou gato são amigáveis, o hotelzinho pode ser a solução. Luiza Quintela, médica veterinária e supervisora do Dog Hotel, em Vitória, diz que a vantagem é tanto para o dono, que pode viajar tranquilo sabendo que seu animalzinho está sendo assessorado e bem cuidado, quanto para o animal que distrai a ausência do dono com a presença de outros animais e pessoas, em um ambiente novo e preparado para recebê-lo.
Adaptação
Em quase três anos em que trabalho na supervisão de hotel para cães, nunca vi um animal que não se adaptasse. A socialização com outros animais faz muito bem a eles, e estar fora de seu ambiente faz com que o animal não crie aquela ansiedade absurda causada pela espera do dono, que acaba não chegando por estar em viagem, comenta ela.
Férias com o pet
Viajando juntos
Vantagens
Quando o dono não tem com quem deixar o pet ou acha que ele não vai ficar bem com outras pessoas, levar junto na viagem pode representar tranquilidade para ambos.
Fique atento para...
- Na hora de escolher o destino, avalie se o local vai ser bom para seu pet. É muito quente? Vai ter muita caminhada? Será que seu cãozinho vai poder fazer os passeios? Pense nisso.
- Saiba que há opções limitadas de pousadas e hotéis que aceitam animais. E algumas ainda cobram taxas extras.
- Leve a ração, remédios que o animal usa e alguns de seus objetos pessoais, como a caminha do cachorro ou do gato.
- Vai viajar de carro? Lembre-se de fazer algumas paradas para o bichinho fazer suas necessidades fisiológicas.
- Informe-se sobre como funcionam as normas nas viagens de avião.
Hotelzinho
Vantagens
Escolher um bom hotel é saber que seu bichinho vai estar bem cuidado, com profissionais especializados no serviço.
Fique atento para...
- Conheça as instalações antes e leve o bichinho para ver se ele se ambienta facilmente. Busque indicações de amigos que já usaram o serviço.
- Veja que atividades o hotel oferece. Se promove socialização entre os animais hospedados, se faz brincadeiras.
- Alguns monitoram os donos com fotos e vídeos pelas redes sociais ou WhatsApp.
Casa da mãe/sogra
Vantagens
É a garantia de deixar seu pet com um conhecido. E é de graça, o que vem a calhar.
Fique atento para...
Instrua seu parente sobre como cuidar, qual alimentação dar, em que horários, quando passear...
- Se há outro animal na casa, tenha certeza de que eles se darão bem.
Pet sitter
Vantagens
É aquela pessoa contratada para ficar encarregada de cuidar do seu bichinho em casa, na sua ausência. É um serviço confortável e vantajoso para animais que não curtem sair da rotina, estão muito velhinhos ou doentes.
Fique atento para...
- Busque um profissional de confiança, afinal, ele vai entrar na sua casa e cuidar de um bem precioso que é o seu pet.
- Certifique-se se no serviço está incluído passear, passar um tempo brincando com o bichinho...
- Instrua a pessoa sobre os hábitos do animal, na alimentação, por exemplo, em caso de remédios para aplicar.
Hospedagem familiar
Vantagens
Há pessoas que amam bichos e acabam realizando o serviço de hospedar cães e gatos. Há sites que reúnem anfitriões. Costuma sair, em média, 60% mais barato que um hotel. E seu pet fica num ambiente familiar, sem gaiolas ou canis.
Fique atento para...
- Veja se a pessoa tem um ambiente bom para seu pet, se tem outros animais na casa, se vai seguir a rotina que você estabelecer. Peça fotos da casa antes de contratar.
- Alguns anfitriões mandam fotos e vídeos do seu pet.
Há ainda pessoas que amam animais e se dispõem a ficar com eles, cobrando um valor por isso. Veja abaixo algumas opções para seu pet.