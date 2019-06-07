Home
Em 20 anos, vacina deve ter menos doses e proteger mais, diz pesquisador

Uma nova geração de vacinas está sendo estudada e em cerca de 20 anos, será possível proteger as crianças ao longo de suas vidas com menos doses do que são aplicadas hoje