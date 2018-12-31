Eles são exemplos de mais saúde para 2019

Claudia está feliz por conseguir levar uma vida saudável, com alimentação equilibrada e exercício Crédito: Vitor Jubini

Já elaborou sua lista de metas para 2019? Se não, aqui vai uma sugestão daquelas que ninguém contesta: que tal ter mais saúde no próximo ano que está chegando?

Se está sedentário, comendo muita besteira, é hora de repensar sua vida. Alimentação equilibrada e atividade física são dois requisitos básicos para uma vida mais saudável.

Achou difícil cumprir esse desafio? Então, veja exemplos de pessoas que correram atrás, literalmente, e conseguiram fechar o ano com mais saúde, em vários sentidos. Elas podem te inspirar a fazer o mesmo.

Depois de mais de 20 anos fumando, Karla Rodrigues, 41, chegou ao final de 2018 sem a companhia do cigarro. Tenho uma tia e uma mãe que precisam dos meus cuidados, além de uma filha de 11 anos. Pensei: estou me matando. Entrei num grupo antitabagismo e parei de fumar.

E a saúde? Vi diferença no primeiro mês. Subo escadas e corro atrás da minha filha sem ficar cansada, conta Karla, que é microempreendedora.

A mesma satisfação está estampada no rosto da autônoma Claudia Ribeiro, 60 anos. Ao longo do ano, ela conseguiu se manter firme no propósito de levar uma vida mais saudável. Desde que descobri um linfoma mudei tudo na minha alimentação, passei a fazer exercício. Todo mundo que me conhece viu como mudei para melhor, relata ela.

Até o mês de fevereiro de 2018, os gêmeos Jayme e Thiago, 33 anos, pesavam mais de 120 quilos cada um. Deixaram a cerveja de lado e começaram a se exercitar juntos. E a mudança foi enorme. Crédito: Arquivo pessoal

HÁBITOS





Quem, como Claudia, já percebeu que saúde significa comer direito, não precisa radicalizar para deixar para trás velhos hábitos.

É preciso se conscientizar que não existe varinha de condão. Buscar milagre, efeito rápido, não é a saída. Privações não são o caminho. O efeito para a saúde pode ser o contrário. Um corpo aparentemente perfeito agora pode significar saúde prejudicada daqui a dois anos. Por isso, vale desconfiar de promessas, pois tem muita picaretagem, até de profissionais de saúde, alerta a nutricionista Danielle Laporte.

No início, pode parecer difícil. Todo primeiro passo é difícil. Mas com reeducação alimentar a pessoa passa a pensar para comer. Depois, vai insistindo e praticando, achando seu ponto de equilíbrio, diz Danielle.

Equilíbrio é mesmo uma palavra-chave para quem busca saúde. A qualidade de vida tem pelo menos quatro pilares: alimentação saudável, exercício físico regular, controle do estresse e sono adequado, destaca o médico clínico geral Hugo Mendes Gueiros.

Assim, quem passou o ano sedentário deve rever seus conceitos em 2019. É importante colocar a atividade física como prioridade na rotina. Não deixar a falta de tempo virar desculpa. Tenho alunos que vão para a academia na hora do almoço, comenta a personal trainer Beatriz Lyrio.

Qualquer movimento está valendo. Duas vezes na semana e meia hora de exercício já dão resultado, diz Beatriz.





RECEITA DO SUCESSO

Comece a comer bem

Busque uma alimentação saudável e equilibrada. Mas fuja de dietas da moda, de privações. Com ajuda profissional, mude velhos hábitos e insira alimentos mais naturais no dia a dia.

Faça exercício

Sedentarismo não combina com saúde. Busque uma atividade física que te agrade, nem que seja duas vezes por semana.

Vida em equilíbrio

Qualidade de vida inclui sono adequado e controle de estresse. Dorme mal? Procure um especialista. Anda nervoso? Busque mais lazer e formas de relaxar

Novos hábitos