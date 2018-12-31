Eles são exemplos de mais saúde para 2019

Já elaborou sua lista de metas para 2019? Se não, aqui vai uma sugestão daquelas que ninguém contesta: que tal ter mais saúde no próximo ano que está chegando?
Se está sedentário, comendo muita besteira, é hora de repensar sua vida. Alimentação equilibrada e atividade física são dois requisitos básicos para uma vida mais saudável.
Achou difícil cumprir esse desafio? Então, veja exemplos de pessoas que correram atrás, literalmente, e conseguiram fechar o ano com mais saúde, em vários sentidos. Elas podem te inspirar a fazer o mesmo.
Depois de mais de 20 anos fumando, Karla Rodrigues, 41, chegou ao final de 2018 sem a companhia do cigarro. Tenho uma tia e uma mãe que precisam dos meus cuidados, além de uma filha de 11 anos. Pensei: estou me matando. Entrei num grupo antitabagismo e parei de fumar.
E a saúde? Vi diferença no primeiro mês. Subo escadas e corro atrás da minha filha sem ficar cansada, conta Karla, que é microempreendedora.
A mesma satisfação está estampada no rosto da autônoma Claudia Ribeiro, 60 anos. Ao longo do ano, ela conseguiu se manter firme no propósito de levar uma vida mais saudável. Desde que descobri um linfoma mudei tudo na minha alimentação, passei a fazer exercício. Todo mundo que me conhece viu como mudei para melhor, relata ela.
HÁBITOS
Quem, como Claudia, já percebeu que saúde significa comer direito, não precisa radicalizar para deixar para trás velhos hábitos.
É preciso se conscientizar que não existe varinha de condão. Buscar milagre, efeito rápido, não é a saída. Privações não são o caminho. O efeito para a saúde pode ser o contrário. Um corpo aparentemente perfeito agora pode significar saúde prejudicada daqui a dois anos. Por isso, vale desconfiar de promessas, pois tem muita picaretagem, até de profissionais de saúde, alerta a nutricionista Danielle Laporte.
No início, pode parecer difícil. Todo primeiro passo é difícil. Mas com reeducação alimentar a pessoa passa a pensar para comer. Depois, vai insistindo e praticando, achando seu ponto de equilíbrio, diz Danielle.
Equilíbrio é mesmo uma palavra-chave para quem busca saúde. A qualidade de vida tem pelo menos quatro pilares: alimentação saudável, exercício físico regular, controle do estresse e sono adequado, destaca o médico clínico geral Hugo Mendes Gueiros.
Assim, quem passou o ano sedentário deve rever seus conceitos em 2019. É importante colocar a atividade física como prioridade na rotina. Não deixar a falta de tempo virar desculpa. Tenho alunos que vão para a academia na hora do almoço, comenta a personal trainer Beatriz Lyrio.
Qualquer movimento está valendo. Duas vezes na semana e meia hora de exercício já dão resultado, diz Beatriz.
RECEITA DO SUCESSO
Comece a comer bem
Busque uma alimentação saudável e equilibrada. Mas fuja de dietas da moda, de privações. Com ajuda profissional, mude velhos hábitos e insira alimentos mais naturais no dia a dia.
Faça exercício
Sedentarismo não combina com saúde. Busque uma atividade física que te agrade, nem que seja duas vezes por semana.
Vida em equilíbrio
Qualidade de vida inclui sono adequado e controle de estresse. Dorme mal? Procure um especialista. Anda nervoso? Busque mais lazer e formas de relaxar
Novos hábitos
Se fuma, busque parar de fumar e consuma menos bebida alcoólica. Estará prevenindo várias doenças