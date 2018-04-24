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Tendência

Direto dos anos 1980, ombreiras ressurgem na SPFW

Será que todo esse saudosismo também vai conquistar as ruas?

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 16:45
Desfiles Lilly Sarti e PatBo Crédito: FFW
No mundo da beleza, voltaram a reinar modismos típicos dos anos 1980 - da sombra azul na maquiagem até o polêmico permanente nos cabelos. Nesta edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece até quinta-feira, 26, a moda também ensaia um mergulho nessa década, resgatando uma de suas tendências mais icônicas: as ombreiras.
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Jaquetas, blusas e vestidos com ombros marcados tiveram destaque nas passarelas da SPFW nesta segunda-feira, 21, nos desfiles de PatBo e Lilly Sarti. Na marca comandada por Patricia Bonaldi, as ombreiras apareceram arredondadas e nada discretas em moletons bordados; enquanto na Lilly Sarti, elas seguiram a modelagem clássica, no estilo dos power suits - os terninhos poderosos que aparecem em filmes como Secretária do Futuro (1989).

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