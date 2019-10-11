Home
Dicas para crianças exercitarem a mente brincando

Com o Dia das Crianças se aproximando, veja dicas de brincadeiras que divertem e ainda trabalham a inteligência

Criança jogando xadrez: exercitando a mente com diversão Crédito: Shutterstock

É comprovado cientificamente que crianças que se exercitam, brincam e correm têm sua capacidade cognitiva melhorada, como se o “pensar” fosse mais desenvolvido. Entre os 8 e 9 anos é que essa característica fica mais em evidência. Ou seja: é quando mais eles precisam exercitar o cérebro. Aliás, a prática ajuda também a conquistar amigos, criando mais laços comportamentais e evitando isolamento.

  • Palavras cruzadas

    Não é só os mais velhos que precisam fazer as tradicionais palavras cruzadas. Ainda vendidas em revistas, hoje também estão disponíveis na internet. Estimule os pequenos a cruzar as informações e brincar nesse passatempo, que tem versões exclusivas para crianças. Com um pouco de tempo, também dá para criar o próprio jogo, estimulando assuntos recorrentes da criança.

  • Caminhos diferentes

    Estimule e use caminhos variados na hora de ir aos lugares (sempre com segurança, é claro). Isso faz com que o cérebro exercite mais a memória, melhorando a capacidade cognitiva dos pequenos

  • Contas no papel

    Sim, faça os cálculos à moda antiga Não deixe que a tecnologia tome conta dessa prática com seus filhos. Assim, estimule-os a também realizar as contas usando o jeito original, com papel e caneta

  • "Vejo com meus olhinhos..."

    O trânsito está ruim? Que tal convidar as crianças para jogar "Eu vejo com meus olhinhos"? Basta escolher um objeto que esteja à vista e dar uma pista para seu filho adivinhar qual é. Depois é a vez dele. Com isso, você está estimulando a concentração dele, mas sem ser chato

  • Xadrez

    Já pensou em ensinar seu filho a jogar xadrez? Você não sabe? Então, tá na hora de aprender. E passar pra ele! Vale também dama e dominó

  • Mude os brinquedos de lugar

    De vez em quando, mude os brinquedos de lugar. Não os deixe sempre nas mesmas caixas ou espaços. Isso faz com que a criança faça o exercício de buscar alternativas para encontrar os objetos desejados, estimulando assim o cérebro.

  • Aplicativos educativos

    Faça seu filho dar um tempo no Youtube! Que tal instalar uns apps infantis que são mais educativos? Há opções dos personagens preferidos deles, como a Peppa Pig, com jogo de memória, junte os pontinhos... Basta procurar aqueles apropriados para a idade dele

