Dicas para crianças exercitarem a mente brincando

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 07:00
- Atualizado há 6 anos
É comprovado cientificamente que crianças que se exercitam, brincam e correm têm sua capacidade cognitiva melhorada, como se o “pensar” fosse mais desenvolvido. Entre os 8 e 9 anos é que essa característica fica mais em evidência. Ou seja: é quando mais eles precisam exercitar o cérebro. Aliás, a prática ajuda também a conquistar amigos, criando mais laços comportamentais e evitando isolamento.
Palavras cruzadas
Não é só os mais velhos que precisam fazer as tradicionais palavras cruzadas. Ainda vendidas em revistas, hoje também estão disponíveis na internet. Estimule os pequenos a cruzar as informações e brincar nesse passatempo, que tem versões exclusivas para crianças. Com um pouco de tempo, também dá para criar o próprio jogo, estimulando assuntos recorrentes da criança.
Caminhos diferentes
Estimule e use caminhos variados na hora de ir aos lugares (sempre com segurança, é claro). Isso faz com que o cérebro exercite mais a memória, melhorando a capacidade cognitiva dos pequenos
Contas no papel
Sim, faça os cálculos à moda antiga Não deixe que a tecnologia tome conta dessa prática com seus filhos. Assim, estimule-os a também realizar as contas usando o jeito original, com papel e caneta
"Vejo com meus olhinhos..."
O trânsito está ruim? Que tal convidar as crianças para jogar "Eu vejo com meus olhinhos"? Basta escolher um objeto que esteja à vista e dar uma pista para seu filho adivinhar qual é. Depois é a vez dele. Com isso, você está estimulando a concentração dele, mas sem ser chato
Xadrez
Já pensou em ensinar seu filho a jogar xadrez? Você não sabe? Então, tá na hora de aprender. E passar pra ele! Vale também dama e dominó
Mude os brinquedos de lugar
De vez em quando, mude os brinquedos de lugar. Não os deixe sempre nas mesmas caixas ou espaços. Isso faz com que a criança faça o exercício de buscar alternativas para encontrar os objetos desejados, estimulando assim o cérebro.
Aplicativos educativos
Faça seu filho dar um tempo no Youtube! Que tal instalar uns apps infantis que são mais educativos? Há opções dos personagens preferidos deles, como a Peppa Pig, com jogo de memória, junte os pontinhos... Basta procurar aqueles apropriados para a idade dele
