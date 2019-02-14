Home
Diário de bordo: conheça as vinícolas da Serra Gaúcha

A repórter Benahia Figueiredo está no Sul do Brasil e, de hoje à domingo, te convida a fazer um tour com ela. Prepare-se para visuais incríveis, ótimos vinhos e degustações de dar água na boca