Home
>
Vida
>
Designers de joias fazem peças que simbolizam a fé e são sucesso no ES

Designers de joias fazem peças que simbolizam a fé e são sucesso no ES

O capixaba tem orgulho da sua religiosidade, por isso joalheiros investem em criações que viram verdadeiros amuletos, usados como símbolo de proteção e até homenagem