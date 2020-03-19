Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixabas pelo mundo

Designer capixaba sobre França:'Não se vê muitos cuidados'

Coronavírus: Gabriel Moro já está em solo capixaba, mas conta um pouco da situação nas cidades de Paris e Londres, onde esteve há pouco tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:52

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:52

Gabriel conta que não há monitoramento nos aeroportos: a volta foi como qualquer outra. Crédito: Divulgação
O designer capixaba Gabriel Moro de 26 anos escolheu Londres e Paris para curtir suas férias, em entrevista, ele conta um pouco sobre como está o clima nessas cidades e como a pandemia alterou a rotina por lá.

Qual é a sensação que predomina nessas cidades?

"Muitas pessoas falando sobre coronavírus, mas não se vê muitos cuidados. Fui embora de Paris com os museus e Torre Eiffel fechados para visita, indicativos de que o governo de lá está tomando boas medidas. Apesar disso, na volta vi muita gente tossindo sem usar máscara".

Você saía de casa enquanto esteve por lá?

"Sim, mas com cautela. Shows pra mais de mil pessoas já haviam sido proibidos há uma semana".

O clima tem sido de pânico?

"Não, mas estava crescente. Percebi mais com os brasileiros na volta, com muitos usando máscara".

Você está com medo?

"Um pouco, mas farei isolamento pra evitar que passe algo pros outros"

As ruas de lá estão vazias? E o comércio?

"Muito! Os aeroportos com pouquíssimas pessoas. No comércio e restaurantes, os vendedores relataram uma grande queda no movimento".

Algum evento cancelado?

"Todos os shows em Paris, como os de Madonna".

O que teria a dizer pra quem está aqui no Brasil?

Pra que, caso tenham a possibilidade, fiquem em casa o máximo possível. E que tentem auxiliar quem não tem as mesmas condições. Pensem nos mais velhos e nos que tem mais riscos para que não tenham contato com o vírus.

Alerta

Um adendo: não há controle algum por parte do governo pra quem vem de viagens internacionais. Não perguntam se há sintomas, não fazem verificação de temperatura. É como se fosse uma volta como outra qualquer. Fiquei indignado com isso, perguntei na imigração se há medidas e falaram que não tem nada sendo feito mesmo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados