Designer capixaba sobre França:'Não se vê muitos cuidados'

Gabriel conta que não há monitoramento nos aeroportos: a volta foi como qualquer outra. Crédito: Divulgação

O designer capixaba Gabriel Moro de 26 anos escolheu Londres e Paris para curtir suas férias, em entrevista, ele conta um pouco sobre como está o clima nessas cidades e como a pandemia alterou a rotina por lá.

Qual é a sensação que predomina nessas cidades?

"Muitas pessoas falando sobre coronavírus, mas não se vê muitos cuidados. Fui embora de Paris com os museus e Torre Eiffel fechados para visita, indicativos de que o governo de lá está tomando boas medidas. Apesar disso, na volta vi muita gente tossindo sem usar máscara".

Você saía de casa enquanto esteve por lá?

"Sim, mas com cautela. Shows pra mais de mil pessoas já haviam sido proibidos há uma semana".

O clima tem sido de pânico?

"Não, mas estava crescente. Percebi mais com os brasileiros na volta, com muitos usando máscara".

Você está com medo?

"Um pouco, mas farei isolamento pra evitar que passe algo pros outros"

As ruas de lá estão vazias? E o comércio?

"Muito! Os aeroportos com pouquíssimas pessoas. No comércio e restaurantes, os vendedores relataram uma grande queda no movimento".

Algum evento cancelado?

"Todos os shows em Paris, como os de Madonna".

O que teria a dizer pra quem está aqui no Brasil?

Pra que, caso tenham a possibilidade, fiquem em casa o máximo possível. E que tentem auxiliar quem não tem as mesmas condições. Pensem nos mais velhos e nos que tem mais riscos para que não tenham contato com o vírus.

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