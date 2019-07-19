Evite danos aos fios

Descubra como secar os cabelos corretamente no inverno

Tricologistas e técnica cabeleireira dão dicas sobre os cuidados na hora de secar e escovar os fios

Publicado em 19 de julho de 2019 às 17:57 - Atualizado há 6 anos

Seque o cabelo corretamente e evite danos durante o inverno Crédito: Freepik

Cabelos molhados e inverno não combinam. Na estação mais fria do ano, muita gente não abre mão do bom e velho secador para manter os fios no lugar. Há quem prefira utilizar logo após a lavagem para modelar ou apenas para finalizar a produção. Porém, o ar quente somado à falta de alguns cuidados pode prejudicar os fios e trazer danos à fibra capilar e à saúde do couro cabeludo.

Para ter cabelos bonitos e saudáveis com o uso da escova, é importante tomar alguns cuidados. As orientações a seguir são dos tricologistas João Gabriel Nunes, membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, Carlos Henrique Camilo, especialista em transplante capilar pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e da técnica cabeleireira Renata Brandão, da Marco Boni. Confira:

O que fazer antes de secar os fios?

O primeiro passo, segundo o médico João Gabriel, é escolher o xampu mais adequado para o tipo de fio e se certificar de que o cabelo não esteja encharcado. O excesso de água, além de atrapalhar na secagem, também danifica as fibras por exposição prolongada a altas temperaturas.

É importante hidratar os fios antes da secagem?

Para obter bons resultados e um cabelo brilhoso, a hidratação é indispensável. Segundo Carlos Henrique, é ela que protege os cabelos dos danos que a escova pode causar, pois o calor resseca os fios e pode torná-los quebradiços. A hidratação vai fazer a proteção dos fios, nutrindo-os e deixando-os mais fortes e brilhantes.

Quantas vezes na semana se pode utilizar o secador?

O ideal é secar os fios com o aparelho no máximo duas vezes por semana. É importante que o cabelo esteja sempre preparado para receber o calor do secador. A utilização de um protetor térmico é recomendada.

Como escolher a escova ideal?

Segundo a técnica cabeleireira Renata Brandão, as escovas devem ser escolhidas de acordo com o tipo do fio. Cabelos grossos e de difícil alinhamento devem utilizar escovas de maior tração, isso facilitará a escovação (escovas de tufagem diagonal ou com as pontas arredondadas).

Mulheres com cabelos médios e finos que não trazem muita dificuldade de alinhamento, e por isso devem escolher escovas de tufagem reta. Já os cabelos porosos e quebradiços podem contar com a suavidade das escovas de tufagem única, que não danificam os fios.

E no salão? Quais são os cuidados necessários?

Segundo o médico João Gabriel, é importante confiar no profissional que fará o procedimento para que não haja exageros. Utilizar pomadas ou cremes oleosos na finalização da escovam podem dar um aspecto “pesado” ao fio.

