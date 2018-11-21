Dennis Proença fala sobre o que esperar do futuro da maquiagem

Dennis Proença e Fernanda Paes Leme Crédito: Divulgação

Com 15 anos de carreira, o make up artist Dennis Proença promove aulas e palestras sobre correção e maquiagem inteligente para dermatologistas e cirurgiões plásticos em universidades e hospitais em todo o país. Ao mesmo tempo, é queridinho de personalidades como Preta Gil, Fernanda Paes Leme e da dermatologista Katleen Conceição. Dennis, que também é maquiador da Dermage, vem ao Estado nesta quarta (dia 21), às 16 horas, para dar uma aula show, na abertura de uma nova loja da marca, falou sobre o futuro da maquiagem.

Como você começou na carreira de maquiador?

Comecei a trabalhar com maquiagem há 15 anos. Fui maquiador da M.A.C. e há 12 anos a marca Dermage me convidou para fazer parte da equipe de maquiadores. Desde então, por conta do meu trabalho, fui convidado para ser além de maquiador e me tornei treinador.

Quais são as novidades para maquiagem do verão 2019?

Para 2019 as tendências são pele mais iluminada, olhos com delineado colorido, além da febre das cores neon, que são o novo hit.

As passarelas internacionais mostraram muitas modelos com make natural, tipo acordei bonita, realçadas com alguns pontos de cor. Essa tendência vai continuar?

Sim, super. A tendência é uma pele bem cuidada e hidratada. O menos é mais nunca esteve tão em voga, mas ainda assim seguimos com alguns pontos de cor, como um olho mais forte em pink, por exemplo.

As brasileiras são muito expostas aos raios solares. Quais são as dicas para associar maquiagem a proteção solar?

Existe uma preocupação de criar produtos que realmente cuidem da pele e não sejam somente um artifício para uma beleza instantânea e efêmera. Para mim, esse é o jeito certo de nos cuidarmos, aliando produtos que tenham proteção com as makes.

Como vê o futuro da maquiagem? Qual a importância de usar produtos que embelezam e, ao mesmo tempo, tratam e fazem bem para a pele?

É um movimento que já começou. O mais bacana de tudo é enxergar que as pessoas hoje em dia já possuem essa consciência e são muito mais prudentes em suas escolhas. Elas não pensam mais em beleza por si só, mas sim em um tratamento que traga benefícios a longo prazo e deixe a pele mais saudável.