Degustação de vinhos vira terapia no Brasil

Melhor do que degustar um bom vinho é saborear experiências inesquecíveis. Imagine um final de tarde em boa companhia, um pôr do sol deslumbrante ao fundo, toalha xadrez estendida em meio ao vinhedo pronta para um piquenique com vinhos e espumantes. Esse é o lema do enoturismo, atividade que alia a cultura do vinho ao turismo, que cresce em todo o mundo.

No Brasil, o coração do enoturismo é a Serra Gaúcha, principal região produtora de vinhos do país, que elabora 90% dos rótulos brasileiros e 85% dos espumantes. De janeiro a março é tempo de vindima, a colheita das uvas, época mais festiva na região. As videiras carregadas de uva cobrem a paisagem e nas vinícolas é possível vivenciar a alegria dos trabalhadores, já que a vindima é resultado de um ano de trabalho árduo.

Pelos caminhos da Serra Gaúcha por onde passamos, entre um gole e outro, estão pequenas vinícolas familiares, outras famosas e cheias de pompa, pousadas encantadoras, bistrôs e lojinhas com produtos locais. Para o visitante, mesmo aquele que não entende muito da bebida, é possível mergulhar nesse universo, colher uvas, fazer a pisa, ou simplesmente beber e comer (muito) todas as delícias que a região oferece.

Chardonnay, Merlot, Cabernet, Malbec, Moscatel, Pinot Noir, são muitos tipos que intimidam quem não conhece a fundo o mundo dos vinhos, mas isso não é problema. Na Serra Gaúcha, mais importante do que decifrar um vinho e reconhecer seus aromas, é aproveitar o momento, viver instantes memoráveis e se divertir. E para isso não faltam alternativas.

Alto Feliz

Com quase três mil habitantes, o município de Alto Feliz guarda uma preciosidade, a vinícola Don Guerino, criada em 2000. Sua estrutura recém-inaugurada é moderna e imponente. Bruno Motter, quinta geração da família, descendente de imigrantes italianos do Trento, é quem assina os rótulos dos vinhos produzidos ali. Questionado sobre qual o melhor vinho da casa, ele responde. “Não tenho um vinho preferido, tenho momentos que guardo na memória”. É ele quem guia o grupo pelo vinhedo e mostra todo o processo de vinificação.

No restaurante com deque panorâmico e vista para toda a propriedade é possível participar de um almoço harmonizado com gastronomia regional, ingredientes frescos, fazer degustações orientada dos vinhos ou até mesmo realizar uma festa de casamento (regada a bons vinhos, claro).

Bento Gonçalves

Conhecida como a capital do vinho brasileiro, Bento Gonçalves abriga vinícolas famosas como a Salton, nome conhecido dos fãs de espumantes. A vinícola que fica no distrito de Tuiuty, no Vale do Rio das Antas. O tour pelo local revela lugares curiosos, como o labirinto da Cave da Evolução, todo construído em pedras. Todo escuro, ele é “iluminado” por imagens angelicais e guarda ali momentos da história da vinícola, como os cálices usados pelos papas Bento XVI e Francisco quando vieram ao Brasil e beberam vinhos da região. O tour guiado é envolvente, uma verdadeira aula sobre a bebida.

Faria Lemos

Ainda em Bento, no distrito de Faria Lemos é perceptível aos olhos dos turistas como os laços familiares são combustíveis para o negócio do vinho da região. É bonito de ver diversas gerações trabalhando em conjunto por uma paixão que corre nas veias há décadas. E a nova safra de enólogos pretende manter viva essa chama. Um bom exemplo é Bruna Cristofoli, 32 anos, enóloga e anfitriã da vinícola Cristofoli. O local oferece experiências únicas, como um passeio chamado Edredom nos Parreirais, com piquenique privativo nos vinhedos.

Outra opção é Entardecer de Vindima, onde o primeiro passo é colocar o chapéu e subir no trator para um passeio até os vinhedos. Chegando ao destino final, os turistas são recepcionados com lanche regional, vinhos e espumantes no mirante. Dá pra passar o dia inteiro observando as videiras carregadas a perder de vista. Mas o “gran finale” é a pisa das uvas à moda antiga, ao som de clássicas canções italianas. Uma experiência sem igual e uma verdadeira festa italiana! De volta à vinícola, um almoço harmonizado feito com tradicionais receitas da família completa a experiência. Destaque para o Ossobuco com polenta mole, harmonizado com o Merlot da casa.

Ainda em Faria Lemos está a vinícola Dal Pizzol. O anfitrião é o simpático senhor Antônio, integrante da família. Ele dá as boas-vindas a degustação às cegas, uma porta de entrada para conhecer o universo de sensações que o vinho pode proporcionar. É possível perceber aromas e sabores, tudo isso acompanhado do bom humor do senhor Antônio e suas tiradas geniais.

A propriedade abriga o Vinhedo do Mundo com cerca de 400 variedades de uvas de 30 países e a Enoteca com uma coleção de garrafas de safras antigas e representativas, desde a fundação da vinícola. O Piccolo Piacere, é um espaço onde acontecem os piqueniques oferecidos pela propriedade. Em meio a visita é normal se deparar com animais como pavão, que passeia entre os visitantes.

Vale dos Vinhedos

Uma parte de Bento Gonçalves, juntamente com a cidade de Garibaldi e Monte Belo do Sul formam o Vale dos Vinhedos. Primeira indicação geográfica reconhecida do Brasil, em 2012, também foi reconhecida a Denominação de Origem, a primeira do Brasil, o que comprova a excelência dos vinhos da região. Passeando em meio as colinas repletas de parreirais, alguns pontos de parada são imperdíveis. Um deles é a Casa Valduga.

No complexo, a primeira adega onde eram servidos os banquetes da época se transformou em um luxuoso restaurante com menu típico italiano. Capeletti, polenta, nhoque, espaguete e muito vinho. Pioneiros no enoturismo, mais do que visitar, os turistas podem se hospedar nas pousadas, no coração da vinícola, e aproveitar com calma cada cantinho da propriedade.

Continuando a viagem pelo vale, um caminho de ciprestes cercado por vinhedos de Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay formam a entrada da vinícola Almaúnica. Parece até um passeio pelo Toscana na Itália. A vinícola é comandada pelos irmãos gêmeos Magda e Márcio Brandelli. O visual do local é todo “instagramável”, como por exemplo a sala de barricas com iluminação especial e o deque que dá vista para entrada da vinícola, um verdadeiro convite para passar horas tomando uma taça de vinho e admirando o cenário.

Entre um tour e outro, a dica é visitar o novo restaurante da região, aberto em outubro de 2018. O Guri, é comandado pelo chef Enio Valli, que já passou pelo restaurante 1884, do famoso chef argentino Francis Mallmann. O cardápio traz referências da gastronomia do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai.

Por falar em comida, logo no início da Estrada do Vinho, no Vale dos Vinhedo, está a Queijaria Valbrenta, de Enio Martin Bianco. Os 10 tipos de queijos vendidos são fabricados no local. São produzidos apenas 50 quilos de queijo por dia em um processo totalmente artesanal.

Caminho de Pedra

Idealizado pelo engenheiro Tarcísio Vasco Michelon e pelo arquiteto Júlio Posenato, o roteiro Caminhos de Pedra é uma viagem pela história dos imigrantes italianos no Brasil que chegaram no Rio Grande do Sul em 1875. Nas paisagens da estrada, são 12 km no total, o maior acervo de casas antigas feitas em pedra. No meio da rota está a vinícola Salvati & Serena. Quem dá as boas vindas é o enólogo Silvério Salvati, uma figura que já vale o passeio. Ele mistura o português com o talian, mistura de dialetos do Norte e Nordeste da Itália com o do Brasil, que é registrado como Patrimônio Cultural e muito falado no Sul do país. Ele resgata as primeiras uvas trazidas pelos imigrantes para o Brasil, como a peverella, primeira uva branca plantada em terras tupiniquins, Trebbiano Toscano e Barbera. Entre um “Mamma Mia” e outro, Silvério conta que chega a receber 16 ônibus de turismo diariamente para conhecer a vinícola.

Garibaldi

A apenas 13 km de Bento Gonçalves está Garibaldi, Capital Brasileira do Espumante. A charmosa cidade já foi cenário da novela “Tempo de Amar” e do longa-metragem “O Filme da Minha Vida”, de Selton Mello. Para conhecer melhor o município a dica é o passeio de Tim-Tim, um caminhão de 1942. O guia é o historiador João Paulo Deluca, que conta todas as histórias e até lendas da cidade.

Flores da Cunha

Cravado no centro da cidade de Flores da Cunha, em um prédio de 1911, a Vinícola Salvattore funciona onde antigamente era um moinho de trigo. Essa é a 48ª safra de Antônio Salvador, que trabalhava com assessor técnico em outras vinícolas da região e comprou o prédio em 1998 para abrir seu próprio negócio. Entre vinhos de mesa, finos Cabernet, Merlot e Moscato, a produção chega a 220 mil garrafas. O enólogo Daniel Salvador, filho de Antônio, é quem guia a visitação e ensina até os visitantes a abrirem a garrafa com sabre.

Pinto Bandeira

Do mirante da vinícola Don Giovanni, no município Pinto Bandeira, é possível enxergar Bento Gonçalves. Na vinícola a experiência começa por um passeio pelo vinhedo biodinâmico. Ali tudo é feito com ajuda da natureza, sem conservantes, pesticidas sintéticos e herbicidas. As videiras dividem espaço com girassóis, plantação de urtiga e outras variedades que fizeram o número de pássaros aumentar na propriedade nos últimos tempos.

O final de tarde garante um passeio gostoso com direito a uma visita ao mirante para um brinde ao por do sol. No meio da plantação, uma única cabana rústica, disponível para hospedagem. A proposta é vivenciar a rotina da vinícola, mas com muito conforto, já que a cabana conta até com uma jacuzzi para tratamentos com vinhoterapia. Nada mal para um final de semana.

* A jornalista viajou a convite do Ibravin - Instituto Brasileiro do Vinho e do Sebrae

ROTEIRO

Alto Feliz

Vinícola Don Guerino

Visitas guiadas são oferecidas com reserva prévia. De segunda à sexta, às 10h e às 15. Sábado às 10h, 14h e às 15h. Valor: R$ 40 por pessoa (inclui degustação de seis vinhos e uma taça de cristal personalizada)

Bento Gonçalves

Dall’Onder Vittoria Hotel

A dois quarteirões do centro de Bento Gonçalves, o hotel com estilo executivo possui piscina aquecida e academia. Valor da diária de acordo com a época e ocupação do hotel.

Vinícola Salton

Oferece vários tipos de visitas entre elas o Tour Intenso, com visita a galeria dos 100 anos, ala histórica, cave subterrânea, além de degustação de cinco produtos. Valor: R$ 30 por pessoa (com R$ 15 de bônus para compra

Faria Lemos - Bento Gonçalves

Vinícola Cristófoli

Possui vários opções de experiências como Entardecer de Vindima, que além da visita oferece colheita das uvas, passeio de trator até os vinhedos, pisa das uvas com lanche regional e vinhos e espumantes e jantar harmonizado ao ar livre. Preço por pessoa R$ 280. Agendamento no site

Vinícola Dal Pizzol

Entre as experiências ofertadas, a Degustação às Cegas. É necessário agendamento prévio. Valor: R$ 75,00 por pessoa. Outra opção é o piquenique Piccolo Piacere com produtos regionais, vinho e espumante. Ocorre diariamente e não é necessário agendamento. Valor: R$ 150 por pessoa.

Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves

Vinícola Dom Cândido

Além das possibilidades de enoturismo, o Restaurante Videiras instalado junto à vinícola oferece pratos tradicionais da região com opção de rodízio italiano no almoço. Abertos todos os dias, exceto nas terças-feiras.

Vinícola Casa Valduga

O diferencial da casa é a opção de cursos de degustação de harmonização. Passeios também são oferecidos. Para vivenciar ainda mais o dia a dia da vinícola é possível se hospedar nas pousadas cercadas por parreirais. São cinco pousadas. Valor da diária: a partir de R$ 291 (cama de solteiro) e R$ 465 (casal)

Vinícola Almaúnica

Oferece a visita “Experiência com Alma” de acordo com a estação do ano. A visita guiada inclui degustação de uma safra especial com o enólogo e proprietário da vinícola Márcio Brandelli. Valor: R$ 360.

Restaurante Guri

O atendimento é feito de quinta-feira a sábado, com almoço e jantar, e aos domingos ao meio-dia, preferencialmente, sob reserva. Opção de cardápio à la carte com cerca de 20 opções, além do Menu de Origem, uma sequência de seis pratos, dependendo da sazonalidade dos insumos.

Garibaldi

Passeio de Tim-Tim

São agendados pela Secretaria de Turismo e Cultura de Garibaldi e ocorrem geralmente nos finais de semana, sempre conduzidos por um guia de turismo que conta a história do município. Valor : R$ 12 por pessoa.

Hotel Casacurta

Inspirado nos Chateuax do Vale do Loire, na França, o hotel possui piscina aquecida e academia, além do restaurante que une a cozinha francesa, italiana e a culinária local. Valor da diária: a partir de R$ 410 (casal).

Flores da Cunha

Vinícola Salvattore

Não é cobrado ingresso para visitação. É possível conhecer a vinícola de segunda-feira a sábado entre 9h e 16h30. Aos domingos as visitas acontecem de 9h às 11h. Grupos acima de 15 pessoas é necessário agendamento.

Otávio Rocha - Flores da Cunha

Casa Gazzaro

É possível visitar a casa, que está na porta de entrada da vinícola. O atendimento é de segunda à sexta-feira, de 9h às 18h, sábado das 10h às 18h e domingo das 10h às 16h.

Caminhos de Pedra

Vinícola Salvati & Sirena

A visita acontece diariamente das 9hs às 18hs (para grupos acima de 15 pessoas, deve ser agendado com antecedência). Valor: R$ 10 por pessoa.

Pinto Bandeira

Vinícola Don Giovanni