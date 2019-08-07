Cantinho do papai

Decoração: inspire-se em 4 ambientes que são os preferidos dos pais

Descobrimos verdadeiros refúgios, que são projetados especialmente para os pais relaxarem, ou compartilharem com amigos e família

A nossa casa é sempre um lugar de aconchego e segurança. E no quesito ambientes, geralmente o quarto, está entre os preferidos dos moradores. Mas, descobrimos que para alguns papais outros ambientes entram nesse quesito de preferência, sendo eles projetados especialmente para ele relaxar sozinho, com amigos ou com a família.

Fernanda Julião, arquiteta e designer de interiores, explica que o público masculino está cada vez mais presente no desenvolvimento de projetos na própria casa. “A importância desses cantinhos está na sensação e na ambiência do espaço. Levando em conta satisfazer as necessidades desses pais”, conta.

A arquiteta Najla El Aouar afirma que por definição, um “cantinho do papai”, deve ser aquele em que o pai se sinta à vontade, podendo ser íntimo ou social. “Estes ambientes são pensados neles, respeitando necessidades estabelecidas, imprimindo sua personalidade e gosto pessoal”, diz. Para a arquiteta Cris Paola, esses locais também se caracterizam por não ter muita interferência de outros cômodos da casa, se fazendo únicos. “Seja um home office, um espaço de leitura ou uma varanda gourmet, esses espaços são os preferidos dos pais também porque eles geralmente podem fazer as atividades que mais gostam”.

Najla avalia que todo ambiente tem suas especificidades, pois as necessidades de cada pai são diferentes. “Tem papai que ama receber amigos e vai preferir investir na sonorização da sala; já outro vai preferir investir num home office. E também tem pai que ama cozinhar, e vai desejar a cozinha integrada com a sala”, explica.

SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO

Outra questão, abordada pela arquiteta Maria Alva Bernardo, é a relação com o sentimento de pertencimento que o pai responsável pelo espaço deve ter com aquele local. Ela afirma que para isso, é possível usar elementos do presente, ou até mesmo do passado - ou seja, objetos usados por ele em um trabalho antigo, um livro preferido, peças de quando aquele pai era criança, e por aí vai. “Quando você identifica todos esses sentimentos de pertencimento, isso automaticamente gera um local importante para aquela pessoa”, finaliza ela.

A biblioteca foi projetada para o empresário Eraldo Dante. "Um ambiente propício para leitura" Crédito: Divulgação/ Cris Paola

Biblioteca e Home office

Seguindo na linha do intimismo e aconchego nos ambientes, a arquiteta Cris Paola projetou um “cantinho do papai” que é uma biblioteca e home office, feito para o empresário Eraldo Dante, pai de três filhos em idades diferentes. O espaço virou o refúgio dele. “Eu queria um ambiente propício para leitura, com uma iluminação adequada e composição que remetesse a tranquilidade necessária para concentração”, disse Eraldo.

Ele esclarece que a escolha dos materiais para acabamento, e a ventilação natural usada no projeto foram os toques fundamentais para deixar o ambiente exatamente no clima que queria. “A energia e a tranquilidade que o lugar traz acaba sendo o que atrai muitos amigos e familiares para uma conversa boa e alegre neste lugar”, finaliza.

Canto de leitura especial para o engenheiro Carlos Eduardo Modenese: "Aqui compartilho com meus filhos, pois podemos conversar com tranquilidade". Crédito: Arquivo pessoal

Espaço de leitura

A arquiteta Maria Alva Bernardo projetou um cantinho de leitura especial para o engenheiro Carlos Eduardo Modenese. E para ele, o local o deixa realizado, atraindo pela praticidade e conforto com toque familiar. “Aqui, além de compartilhar com meus filhos - pois podemos conversar com tranquilidade -, é onde eu faço o meu planejamento semanal”, conta o engenheiro.

A varanda de José Carlos Ferreira foi ambientada com móveis e adornos dentro de uma cartela de cores neutras Crédito: Divulgação/ Najla El Aouar

Varanda

A arquiteta Najla El Aouar diz que a maioria dos pais, para quem já realizou projetos, preferem áreas sociais da casa, com destaque para espaços gourmets integrados. Como o desenvolvido para o advogado José Carlos Ferreira. “Essa varanda foi ambientada com móveis e adornos dentro de uma cartela de cores neutras, a iluminação foi trabalhada para proporcionar uma boa leitura, assim como assistir à televisão ou somente descansar. Os móveis receberam acabamento madeirado para trazer aconchego”, explica.

José Carlos diz que escolheu a varanda porque ali é que gosta de ficar quando chega do trabalho. O local conta com TV, bufê com cervejeira e uma poltrona confortável.

A madeira e a parede de tijolinhos são os destaques da varanda gourmet do engenheiro Fernando Peixoto Crédito: Divulgação/ Fernanda Julião

Varanda Gourmet

Fernanda Julião deu ênfase na varanda gourmet a pedido do engenheiro Fernando Peixoto, que usa o espaço junto com a família. “O bem estar foi colocado acima de tudo para satisfazer as necessidades desse pai”, disse a arquiteta.

Ela avalia que a madeira, juntamente com os tijolinhos acinzentados usados na decoração aquecem o ambiente, dando mais conforto e intimidade ao espaço. “Também foi usada a cor azul, pontualmente na mesa e balcão, formando uma proposta de design contemporâneo”, diz Fernanda, que complementa: “A iluminação cênica do ambiente também aquece, e permite com que as pessoas fiquem lá por mais tempo, já que o pai gosta de reunir todos em volta da mesa”.

Para Fernando, a varanda de seu apartamento é um dos ambientes mais acolhedores, e perfeitos para “degustar um bom vinho e ficar junto da família e amigos”. “É uma área muito aconchegante, com um belo painel de madeira, onde estão estampados diversos rótulos de vinícolas que já visitei, além de vinhos que aprecio muito”, conta o engenheiro.

