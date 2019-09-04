Deborah Secco abre apartamento no Rio de Janeiro após reforma

A atriz Deborah Secco adora ficar em casa. Ela prefere o conforto da família a qualquer outro programa. Essa característica fica nítida na reforma do seu apartamento de 180 m², de frente para o mar, que acaba de ser realizada. A transformação completa foi assinada pelo Westwing e é a primeira desde a compra do imóvel, feita há 8 anos.



O pedido principal da atriz era que a casa ficasse extremamente aconchegante. Prestes a completar 40 anos, ela conta que a maturidade a deixou menos ansiosa. "Entendi que não existe a necessidade de se chegar a algum lugar. A meta é viver a vida. E a minha definição de felicidade é estar com a minha família, na minha casa e comendo bem. É a melhor coisa do mundo".

Dos anos em que morou sozinha, ela criou a rotina de fazer as refeições na cama, em frente a televisão. Com a chegada de Hugo, tudo mudou e ele trouxe o hábito de comer à mesa, com todos reunidos. "Eu só ia para sala quando tinha visita e nunca usava as louças que tinha", conta ela. “Hoje, fazemos o máximo para jantarmos juntos, às seis e pouco, que é o horário da Maria. Faço a minha vida em cima da rotina dela.” Apaixonada por decoração e por receber, herdou o gosto da avó paterna, que cultivava o prazer de cuidar da casa.

Elementos naturais como madeira dos móveis e a palha natural estão na decoração. Crédito: Andre Nicolau

O novo projeto busca por bem-estar para acolher os amigos e familiares. Os oito ambientes transformados foram o living, sala de jantar, varanda interna, o estúdio de música integrado com a sala de TV, o deck, o hall de entrada e o dos elevadores.

Com a proposta de trazer bossa e lifestyle carioca, a escolha foi por elementos naturais como madeira dos móveis; a palha natural das cadeiras da sala de jantar; os vasos de cerâmica, os cestos de palha de fibra e os adornos em forma de fauna e flora. No living, o sofá de linho off white para 12 lugares e o tapete que remete ao desenho do mar são o centro das atenções; as almofadas de materiais nobres, como veludo, lã e couro, dão o ar despojado que o projeto pedia.

A atriz Deborah Secco mostra a decoração da casa. Crédito: Andre Nicolau

Já no hall de entrada o revestimento da parede foi trocado por um novo acabamento com textura de cimento queimado. Na sala de estar a lareira foi substituída por um móvel sob medida. E para a área da varanda gourmet e terraço foi feito todo o paisagismo.

Destaque para o piso e a parede preta. Crédito: Andre Nicolau

O carro bar ganhou lugar de destaque. Crédito: Andre Nicolau

