DROPS

De make "glow" até escova facial hi-tech: 5 lançamentos de beleza no ES

A editora da Revista.Ag, Mariana Perini, é quem conta todos os detalhes dessas novidades, que foram suas escolhas da semana

Publicado em 22 de julho de 2019 às 14:56 - Atualizado há 6 anos

Drops Crédito: Divulgação





Uma coleção iluminada

Eudora Glow é a nova coleção da marca Eudora, que traz produtos exclusivos para deixar a pele mais iluminada. Foram lançados dois batons líquidos, duas sombras e um iluminador líquido. Os batons, nos tons nude e cacau, são dois em um: de um lado, o efeito é mate; e do outro, tem partículas de brilho. Já as sombras possuem acabamento mousse nos tons dourado e azul, e o iluminador Gold Fix é em formato conta gotas, que pode ser usado sozinho para pontos de luz no rosto e no corpo. Também dá pra usá-lo com a base ou o hidratante para um efeito glow natural.

Drops Crédito: Divulgação

Escova facial hi-tech

Elas viraram febre. As escovas faciais de silicone se multiplicaram nas plateleiras – físicas e virtuais. E não é à toa. A princípio, elas podem parecer simples esponjas de limpeza, mas são muito mais do que isso. A Luna Fofo, por exemplo, é a primeira escova inteligente de limpeza do rosto, que analisa a pele para entregar uma rotina de cuidado personalizada, a cada uso. Seus sensores avançados se conectam ao aplicativo Foreo para medir a hidratação e elaborar um perfil geral da saúde da sua pele. O aparelho rastreia e responde a fatores internos e externos que afetam a saúde da pele, inclusive mudanças no clima, na dieta, etc... Suas medições individuais são usadas para gerar programas de cuidado, com uma intensidade de limpeza e duração personalizadas para as principais regiões do seu rosto. Além disso, pulsações T-Sonic de alta frequência e delicadas cerdas em silicone limpam a pele, removendo óleo, sujeira e resíduos de maquiagem e esfoliando delicadamente células mortas da pele.





Drops Crédito: Divulgação

Nostalgia anos 80

A coleção Nike Stranger Things chegou ao Brasil no dia 27 de junho. As peças trazem o estilo de aula de educação física dos anos 80 e os três tênis combinam e complementam os looks. O segundo drop da coleção, "OG Pack", que celebra o Dia da Independência dos EUA de 1985, chega dia 12 de julho e estará disponível no nike.com e na loja física da Guadalupe.

A nova temporada de Stranger Things apresenta uma nostalgia dos anos 80 no dia a dia de Hawkins, o que também se estende ao figurino, onde a presença de tênis clássicos e roupas icônicas da Nike são comuns. Fora da tela, esse clima retrô é a essência da coleção Nike Stranger Things, que traz como destaque os sneakers Cortez, Blazer e Tailwind.

Drops Crédito: Divulgação

Unhas e cutículas hidratadas

A Karité, uma das linhas mais icônicas da L’Occitane en Provence, ganha novos produtos para hidratar e ajudar a nutrir o rosto, as unhas, os lábios e os pés. Todos os produtos da rotina têm como ingrediente principal a manteiga de karité, mundialmente conhecida pela sua incrível capacidade de ajudar a nutrir e proteger a pele contra o ressecamento. Entre as novidades da linha, há o óleo para nutrição de unhas e cutículas, com uma nova embalagem dourada, que ganha a edição limitada Rosas. Além de ajudar a amaciar as cutículas e fortalecer as unhas, contém 30% da poderosa manteiga e perfuma com uma delicada fragrância de rosas.

Drops Crédito: Divulgação

Loção calmante para olhos e lábios

Indicado para peles sensíveis, o gel calmante para olhos e lábios, da The Body Shop, hidrata e protege a região dos olhos, suavizando os sinais de sensibilidade, além de reduzir a aparência de inchaço, restaurando a função da barreira da pele, recuperando e fortalecendo o seu sistema de defesa natural. Com Aloe e Vera do Comércio com Comunidades do México, óleo de Semente de Gergelim, da Nicarágua, Extrato de aveia e probiótico ativo derivado dos açúcares naturais da beterraba e do milho, o produto é rapidamente absorvido pela pele. Testada oftalmologicamente, a loção em gel é indicada para pessoas que usam lentes de contato.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta