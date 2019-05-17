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Dragão fashion Brasil 2019

Da moda praia carioca a tendência esportiva no segundo dia de DFB

O segundo dia do Dragão festival Brasil reuniu diferentes estilos e universos, trazendo para passarela as principais tendências da moda nacional
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

17 mai 2019 às 15:58

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 15:58

Desfile Esc Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes
Foi com as cores do pôr do sol ao fundo, que a marca carioca Esc abriu o segundo dia do DFB Festival, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Traduzindo o lifestyle feminino, sexy e descontraído das cariocas, a marca mostrou que sabe fazer além dos biquínis, vestidos longos e curtos. Destaque para as hot pants e a coleção baseada nas cores azul, off white e vinho.
> DFB Festival celebra 20 anos valorizando a moda autoral do Ceará
Desfile Cariri Visceral Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes
Já alunos do Ceará apresentaram num desfile coletivo intitulado Cariri Visceral. Na passarela uma moda autoral apostando no couro, transparência, linho.
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Desfile Bruno Olly Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes
Inspirado no universo da luta, o estilista Bruno Olly trouxe o homem em peças que transitam entre elementos do street wear, peças utilitárias e uma combinação com itens feitos ou trabalhados à mão, uma das marcas registradas do estilista que desenha, modela e costura a mão, suas criações. Na passarela tecidos como o náilon, o moletom e a malha alinhados ao jeans reciclado.
Desfile Jangadeiro Têxtil Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes
A Jangadeiro Têxtil trouxe para a passarela um passeio pelo universo das mulheres dos jangadeiros, figuras tradicionais do litoral cearense. Rendas, cerâmicas, religiosidade e o mar são alguns dos elementos que ajudaram a contar essa história através de uma coleção repleta de tecidos naturais e com uma cartela de cores que vai dos tons sóbrios do off-white até os mais marcantes como o vinho, azul royal e verde.
Desfile Rendá Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes
Já a Rendá contou um pouco da história da renda desde a época do Cardeal Richilieu, na França, onde o tecido era considerado um dos mais nobres. Na passarela composição com o couro bordado em richelieu e estampas exclusiva, e apostas no rosa e suas nuances e o clássico branco.
Desfile David Lee Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes
O cearense David Lee trouxe uma coleção de peças utilitárias e funcionais, com uma estética onde o tropical e o urbano se misturam. O que se viu foi moletom, sarja e crochê em bermudas, camisas e macacões.
Desfile Wagner Kallieno Crédito: Roberta Braga e Chico Gomes
O potiguar Wagner Kalienno fez uma imersão no universo esportivo, a partir de uma silhueta dos anos 80.Estrelas de cristais aplicadas sobre o jeans, as estampas e as mangas-presunto de um lado só fecharam o segundo dia de evento.
*O jornalista viajou a convite do evento

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