Crônica: "Sanear", de Maria Sanz

No sinal, bem perto da minha casa, um homem jovem, cadeirante, pedia ajuda aos motoristas dos carros. Ele veio até minha janela e começou a narrar o que se passava em seu corpo naquele instante. Disse que não suportava mais o cheiro que seu corpo exalava, e suplicava por qualquer ajuda para comprar um pacote de fraldas. Enquanto o sinal seguia vermelho para mim, ele continuou dizendo que havia uma ferida aberta de nome escara, em contato direto com suas fezes e que aquilo ardia, doía, fedia, envergonhava. Era insuportável.

Ouvir foi brutal.

Continuando, ele narrou sobre a parte que mais o incomodava: as pessoas tapando o nariz quando ele se aproximava.

Entreguei todas as moedas que estavam no meu carro com ar-condicionado e perfumado, e segui transtornada. E apesar de não ter sentido cheiro de nada enquanto ele falava, algo daquele instante me acompanhou. Passei a sentir um cheiro estranho em tudo a minha volta.

Neste mesmo dia fui ao centro da cidade assistir ao espetáculo que o Grupo Z de Teatro criou para nos dar um bofete bem dado. “Cinzas de um Carnaval” também fala de cheiro de carne apodrecida. Uma carne inocente que paga pela falta de sensibilidade, coerência e humanidade daqueles que detém a responsabilidade de prover condições básicas de vida para os desprovidos do mínimo.

Perpetuamos a ignorância e o resultado é sombrio. Nesse reinado impera uma espécie de ideologia discriminatória que puxa a mão dos mais fracos para baixo, depois pisa e esconde na periferia, sem esgoto, nem calçamento. Sem dignidade básica.

De modo que resta, óbvio e escancarado, a tanto eu quanto você, que neste instante me lê, a capacidade de elevar. Elevar a presença e intensificar o “poder pessoal”, a capacidade de acreditar, de sonhar e orientar a evolução de nossa espécie – seja através da educação e da arte; ou da manutenção do básico necessário para crescer e se desenvolver.

Porque a revolução pela qual esperamos vai ser individual. Vai acontecer dentro de cada um, a partir da ampliação do equilíbrio e da harmonia, fruto do acolhimento de nossas próprias sombras e dores.

Assim, se a verdade, a beleza e a bondade estão ao alcance do seu entendimento, então aplica. Agrega, harmoniza, colabora, ensina! Esse é nosso trabalho, nossa missão.

Uma responsabilidade (básica).

Finalmente, o mau cheiro me acompanha ainda. Não sei bem como me livrar da sensação de vergonha em fazer parte deste reino sem pé nem cabeça. Solução talvez seja tomar um banho de coragem para dizer, ainda que tremendo, cada dia mais, a verdade.

