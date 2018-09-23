Conversar com bebês é a melhor maneira de desenvolver a linguagem

Falar como bebê para bebês pode ser uma demonstração de carinho dos pais com os filhos logo depois do nascimento. Mas quando as crianças começam a crescer, falar corretamente é mais importante para estimular o desenvolvimento da linguagem.
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