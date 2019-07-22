Home
Conheça a história de Felicette: o primeiro felino enviado ao espaço

Os franceses selecionaram 14 gatos que foram submetidos a todos os tipos de testes. Mas só dois foram os escolhidos, o gato Felix, e a gata Felicette

A Gazeta

Publicado em 22 de julho de 2019 às 19:32

 - Atualizado há 6 anos

A gatinha Felicette, que foi enviada ao espaço pela França Crédito: Divulgação

Meu querido diário... Estão dizendo por aí que a Lua vai ser o lugar mais agitado do Sistema Solar nos próximos anos. A Nasa acabou de apresentar um programa para estimular missões privadas à superfície do satélite natural. Eu bem que gostaria de dar uma voltinha na Lua, mas acho que minhas mamis não teriam dinheiro suficiente para bancar essa viagem (risos).

Aliás, é bom lembrar que antes de o homem chegar à Lua, a participação dos animais nos programas soviéticos e norte-americanos foi de fundamental importância para conquistar o espaço. No lado russo, os cães foram os eleitos – a Laika foi o primeiro ser vivo a entrar em órbita.

Mas você sabia que os franceses, em seu incipiente programa espacial nos anos 1960, escolheram os gatos para as suas missões espaciais? Não é de estranhar, já que eles são apaixonados por felinos. É uma história bem curiosa, já que não somos os animais mais obedientes do mundo e muito menos os mais ideais para serem adestrados. Eu, por exemplo, rebelde que sou, dificilmente conseguiria passar por esse treinamento (miauf!).

Os franceses selecionaram 14 gatos que foram submetidos a todos os tipos de testes. Mas só dois foram os escolhidos, o gato Felix, e a gata Felicette. O restante foi reprovado, e o motivo: sobrepeso (gordinha que sou, já ficaria de fora).

O problema é que em 24 de outubro de 1963, dia do lançamento, Felix simplesmente desapareceu, foi procurado por todos os cantos, mas ninguém o encontrou. Aliás, ele nunca mais foi achado. Diante de sua fuga, não teve outro jeito, a não ser enviar Felicette, a segunda na linha de sucessão. E foi assim que ela se transformou no primeiro felino a alcançar o espaço.

Ela fez a viagem a bordo do foguete Veronique. O lançamento foi um sucesso, Felicette alcançou o espaço, chegando a uma altura de 156 quilômetros (é bom lembrar que a linha imaginária que delimita a Terra e o espaço fica na altura de 100 quilômetros acima do nível do mar).

Durante pouco mais de cinco minutos, Felicette conviveu com a falta de gravidade. Ela ficou no espaço, após o lançamento, durante 13 minutos antes de voltar à Terra. E chegou bem por aqui.

Após o seu pouso, os cientistas franceses estudaram as ondas cerebrais de Felicette para ver se elas teriam sido alteradas. Embora não se saiba muito sobre o que rolou depois, e nem sobre o paradeiro da gatinha, ela deixou uma contribuição valiosa nessa pesquisa que tem como objetivo conquistar o espaço. Mas poucas pessoas conhecem essa história.

Por isso vim aqui contá-la, hoje. Levanta as patas, quem de vocês, meus amigatos, gostaria de fazer uma viagem ao espaço? Euuuuuuu!!!!!! Lambeijos

É o bicho Crédito: Divulgação

