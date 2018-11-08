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Viagem

Conforto, serviço e luxo em voo para as Ilhas Maurício

Na Classe Executiva Premium a poltrona reclina 180 graus, virando cama, que conta com travesseiro e manta

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 20:30
Na Classe Executiva Premium, a poltrona reclina 180 graus Crédito: South African Airways
Devido a distância, não existe um voo direto entre o Brasil e as Ilhas Maurício. Para aterrissar na capital Port Louis, saindo de Vitória, é preciso fazer conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e depois em Joanesburgo, sendo esta a rota mais comum e rápida para os capixabas. Embarcamos no fim de tarde de domingo, no voo da South African Airways, numa viagem que durou 8h25 de São Paulo até a África do Sul.
Com capacidade para 249 passageiros, sendo 46 em Classe Executiva Premium e 203 em Classe Econômica, a aeronave A330-300 opera desde dezembro de 2016. Ou seja, o avião é supernovo. Cada assento da Classe Econômica é equipado com uma tela de 10,1 polegadas, carregadores USB individuais e pontos de energia compartilhados para notebooks. Os passageiros podem assistir até 100 programas televisivos, incluindo séries e comédias. Há ainda 15 opções de jogos, 14 estações de rádio e mais de 170 álbuns disponíveis.
A alegria do povo africano fica clara no serviço de bordo. Os comissários fazem o máximo para deixar o passageiro à vontade. Além do travesseiro e manta, cada pessoa recebe fone de ouvidos, escova e pasta de dentes, meias e um tapa olho.
A gastronomia é ponto positivo no voo da South African Airways Crédito: South African Airways
Logo após a decolagem, as bebidas são servidas - entre as opções estão vinho branco e tinto, cerveja, água, sucos e refrigerantes. Depois de uma hora é servida a refeição, que varia de acordo com cada voo. Durante a nossa experiência, as opções foram carne, peixe e frango, sempre acompanhados de arroz, legumes, saladas e pão. De sobremesa, tortas, chocolate e mousse de morango, além de café e leite. No voo de Joanesburgo as Ilhas Maurício, que tem duração de 4 horas, o serviço tem poucas mudanças.
Na Classe Executiva Premium o serviço é ainda mais chique. A poltrona reclina 180 graus, virando cama, que conta com travesseiro e manta. Já o cardápio é exclusivo, com mais opções e refeições servidas em louça específica (nem pratos, nem talheres são descartáveis), além de variedade de vinhos sul-africanos, além do drinque de boas-vindas.
A South African Airways voa diariamente paras Ilhas Maurício do aeroporto de Guarulhos e o valor da tarifa-base é a partir de USD638 + taxas (ida e volta, saindo de São Paulo). Na volta tivemos que pernoitar em Joanesburgo, devido a diferença de horários. Dormimos no Peermont Doreale Grande Hotel.
*O repórter viajou a convite do The Residence Mauritius, da South African Airways e do Peermont Doreale Grande Hotel

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