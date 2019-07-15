Diário de Chloé

Confira os cuidados especiais que devemos ter com os pets no frio

O frio pode acarretar vários problemas para os bichinhos de estimação, por isso, alguns cuidados são necessários, e a veterinária Letícia é quem dá todas as dicas

Publicado em 15 de julho de 2019 às 17:21 - Atualizado há 6 anos

. Crédito: Reprodução/ Instagram @cacaudresspet

Meu querido diário... O inverno chegou (e a revista.ag lançou até uma hashtag - #invernoag). Mas você sabe que o frio pode trazer vários problemas para nós, os pets? Aqui em casa, eu e Frida adoramos dormir juntinhas com nossas mamis, embaixo das cobertas. Se é certo ou não dividir a cama com os donos, não sei. Achei melhor nem perguntar para a veterinária Letícia Misságia Motta (risos).

O que sei é que segundo uma pesquisa da Associação Americana de Produtos Pets, 62% dos cães de pequeno porte, 41% de médio porte e 32% de grande porte, fazem isso. Nós, os gatos, também (62% dormem na cama dos adultos e 13% na cama das crianças).

Segundo a veterinária Letícia, dormir em uma cama quentinha com uma manta à disposição no inverno é muito importante para nós (não precisa ser no mesmo lugar que você, tá?). Mas é essencial colocar a cama e a manta em um lugar coberto, onde não vente e nem chova.

É importante lembrar, ainda, segundo ela, que os filhotes e idosos merecem uma atenção especial, já que eles têm maior dificuldade no controle da temperatura corporal. Aliás, o uso de roupinhas nos animais magros e com pouco pelo também ajuda no aquecimento corporal.

Ela disse também que os banhos nessa época devem ser evitados (graças a Deus!). Mas se forem necessários, que sejam dados com água morna. E é muito importante secar bem os pelos. E as tosas baixas não são recomendadas nessa estação.

As vacinas, claro, são importantes em qualquer época do ano, principalmente no inverno, porque os animais ficam mais predispostos a doenças respiratórias, como a traqueobronquite nos cães. Os gatos também podem sofrer se não estiverem imunizados adequadamente.

Letícia disse, ainda, que a escovação dos pelos é sempre importante nesses dias frios, principalmente em nós, os felinos, já que a gente adora se lamber. E no caso de animais obesos (o meu, por exemplo) é necessário que nossos donos fiquem mais atentos à nossa dieta, porque com as baixas temperaturas comemos mais (igualzinho a vocês, humanos). Então, é preciso dar uma controlada na ração (não gostei nem um pouco disso, já vi tudo, vou ter que comer menos!).

Mesmo fazendo dieta curto muito esses dias mais frios, eles são ótimos para dormir coladinha com a minhas mamis. Lambeijos!

Gatinho bem agasalhado

O seu gatinho é daqueles que não se importa de usar roupinhas? Então, dá uma olhada nesse casaquinho de tricô vermelho? Gente, amei! Seu felino vai ficar um charme e, o melhor, bem protegido nestes dias mais frios. Principalmente se resolver visitar a Região de Montanhas do Espírito Santo! É da @cacaudresspet. Compras no site cacaudresspet.com.





Tal mãe, tal pet

Nestes dias mais frios, este “cãochecol”, com a mesma estampa, vai cair muito bem em você e no seu mascote. Achei uma graça! São feitos de soft, bem quentinho, e sem costura. E o melhor, parte do lucro é revertido para ONGs que ajudam animais abandonados. Para comprar é só entrar no insta @maryeamy. Custa R$ 30 (humanos) e R$ 15 (pet), mais o frete.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta