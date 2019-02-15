Home
Confira o desafio que rendeu looks pra trabalhar com estilo

O repórter da Revista.ag Guilherme Sillva aceitou o desafio da estagiária Ana Luiza e criou cinco looks com uma única peça, uma calça jeans que é sua peça queridinha. Confira o resultado: