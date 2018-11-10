Confira dicas para curtir o horário de verão

A influenciadora digital Juliana Modenese com a filha, Maria: mais tempo para lazer com o horário de verão Crédito: Carlos Alberto Silva

Todos os dias, a manicure Ester Borges, 27 anos, vai e volta do trabalho à pé. São pelo menos 25 minutos de caminhada. Agora com o horário de verão, ela sente a disposição aumentar. Saio do trabalho às 19 horas e vou andando para casa. Gosto muito do horário de verão porque fica mais claro nesse horário, tem mais movimento nas ruas. Me sinto mais segura, diz ela.

Ester conseguiu ver uma vantagem no horário de verão, para o qual muita gente torce o nariz. O fato é que os dias ficaram mais longos agora e não faltam opções para curtir esse período fazendo algo relaxante, divertido ou até romântico.

Quer romance? Então, que tal levar o companheiro ou companheira para ver o pôr do sol em um local bacana durante a semana? É algo simples, mas difícil de fazer. Afinal, quando o expediente no trabalho acaba o sol já foi embora.

O horário de verão também pode servir de pretexto para quem precisa sair um pouco do sedentarismo, como lembra o educador físico Jhonny Costa.

As pessoas se sentem mais estimuladas para praticar mais esporte, já que, ao saírem do trabalho, ainda está claro. Isso acaba incentivando-as a caminhar, ir à praça, fazer exercícios ao ar livre. Então, de maneira geral, isso acaba gerando maior adesão às atividades físicas, observa o professor.

A própria luz estimula hormônios que deixam a gente mais ativo, como cortisol e a adrenalina, o que contribui para a atividade, para o aumento da disposição, complementa Roque Luz, que é profissional de Educação Física, wellness coach e comentarista da Rádio CBN Vitória.

Caminhada

A dica dele para aproveitar o dia é, assim que chegar em casa, procurar nem se sentar no sofá e já trocar a roupa para uma caminhada, por exemplo. Ou a pessoa pode levar alguma roupa para o trabalho e, na volta, em vez de carro ou ônibus, ir andando para casa. Ela pode dar uma passada no calçadão, sugere Roque.

Ao mesmo tempo, quem vai aproveitar esse período para se exercitar nas primeiras horas da manhã, vale tomar certos cuidados, segundo ele. Como cedo está mais escuro, o estímulo para os hormônios é menor. Por isso, o ideal é ir com calma para o corpo se adaptar. Se for o caso, deve-se diminuir a intensidade do treino no início. Tem que ouvir o próprio corpo. Não é bom forçar uma adaptação também tomando estimulantes.

Jhonny Costa lembra também que junto com o horário de verão começam as temperaturas mais elevadas: Portanto, uma atenção redobrada ao consumo de água, antes, durante e após os treinos e uma alimentação equilibrada são sucesso para manter a performance física em alta.

O final de tarde prolongado pode ser chance para um programa com os filhos. Empresária e influenciadora digital, Juliana Modenese, 34 anos, vai aproveitar esta época para curtir o lazer ao ar livre com a filha, a pequena Maria, de 1 ano e meio.

Sou apaixonada pelo horário de verão e vejo as pessoas curtindo mais o dia. Gosto de levar minha filha ao calçadão da praia para tomar uma água de coco ou brincar na areia. Os parquinhos ficam mais cheios... É um clima diferente! Às vezes, dou um mergulho no mar no final da tarde. É uma delícia, conta ela.

O que fazer nos dias mais longos

Tempo para ver o sol se pôr: Se antes você ainda estava trabalhando, agora pode parar com calma para apreciar o entardecer e o pôr do sol em um lugar bacana. Pode ser um programa romântico ainda

Passeio com as crianças: O dia mais longo pode ser um pretexto para tirar as crianças de casa e curtir o lazer ao ar livre. Um passeio no calçadão, brincar na areia ou no parquinho... Vale levar os pets para uma caminhada

Hora de malhar: A luz por mais tempo é um estímulo para quem quer se exercitar ao ar livre no final da tarde. O que acha de fazer um stand up paddle antes de o sol sumir ou uma aula de ioga no parque?

Refresque-se: Que tal um refrescante mergulho no mar no final da tarde? Pode ser revigorante e uma oportunidade de fazer algo que é difícil numa manhã corrida

Encontre a turma: Vale combinar um happy hour num barzinho com colegas da empresa. Ou marcar com amigos de bater um papo num quiosque da praia