Confira dicas para curtir o horário de verão

Todos os dias, a manicure Ester Borges, 27 anos, vai e volta do trabalho à pé. São pelo menos 25 minutos de caminhada. Agora com o horário de verão, ela sente a disposição aumentar. Saio do trabalho às 19 horas e vou andando para casa. Gosto muito do horário de verão porque fica mais claro nesse horário, tem mais movimento nas ruas. Me sinto mais segura, diz ela.
Ester conseguiu ver uma vantagem no horário de verão, para o qual muita gente torce o nariz. O fato é que os dias ficaram mais longos agora e não faltam opções para curtir esse período fazendo algo relaxante, divertido ou até romântico.
Quer romance? Então, que tal levar o companheiro ou companheira para ver o pôr do sol em um local bacana durante a semana? É algo simples, mas difícil de fazer. Afinal, quando o expediente no trabalho acaba o sol já foi embora.
O horário de verão também pode servir de pretexto para quem precisa sair um pouco do sedentarismo, como lembra o educador físico Jhonny Costa.
As pessoas se sentem mais estimuladas para praticar mais esporte, já que, ao saírem do trabalho, ainda está claro. Isso acaba incentivando-as a caminhar, ir à praça, fazer exercícios ao ar livre. Então, de maneira geral, isso acaba gerando maior adesão às atividades físicas, observa o professor.
A própria luz estimula hormônios que deixam a gente mais ativo, como cortisol e a adrenalina, o que contribui para a atividade, para o aumento da disposição, complementa Roque Luz, que é profissional de Educação Física, wellness coach e comentarista da Rádio CBN Vitória.
Caminhada
A dica dele para aproveitar o dia é, assim que chegar em casa, procurar nem se sentar no sofá e já trocar a roupa para uma caminhada, por exemplo. Ou a pessoa pode levar alguma roupa para o trabalho e, na volta, em vez de carro ou ônibus, ir andando para casa. Ela pode dar uma passada no calçadão, sugere Roque.
Ao mesmo tempo, quem vai aproveitar esse período para se exercitar nas primeiras horas da manhã, vale tomar certos cuidados, segundo ele. Como cedo está mais escuro, o estímulo para os hormônios é menor. Por isso, o ideal é ir com calma para o corpo se adaptar. Se for o caso, deve-se diminuir a intensidade do treino no início. Tem que ouvir o próprio corpo. Não é bom forçar uma adaptação também tomando estimulantes.
Jhonny Costa lembra também que junto com o horário de verão começam as temperaturas mais elevadas: Portanto, uma atenção redobrada ao consumo de água, antes, durante e após os treinos e uma alimentação equilibrada são sucesso para manter a performance física em alta.
O final de tarde prolongado pode ser chance para um programa com os filhos. Empresária e influenciadora digital, Juliana Modenese, 34 anos, vai aproveitar esta época para curtir o lazer ao ar livre com a filha, a pequena Maria, de 1 ano e meio.
Sou apaixonada pelo horário de verão e vejo as pessoas curtindo mais o dia. Gosto de levar minha filha ao calçadão da praia para tomar uma água de coco ou brincar na areia. Os parquinhos ficam mais cheios... É um clima diferente! Às vezes, dou um mergulho no mar no final da tarde. É uma delícia, conta ela.
O que fazer nos dias mais longos
Tempo para ver o sol se pôr: Se antes você ainda estava trabalhando, agora pode parar com calma para apreciar o entardecer e o pôr do sol em um lugar bacana. Pode ser um programa romântico ainda
Passeio com as crianças: O dia mais longo pode ser um pretexto para tirar as crianças de casa e curtir o lazer ao ar livre. Um passeio no calçadão, brincar na areia ou no parquinho... Vale levar os pets para uma caminhada
Hora de malhar: A luz por mais tempo é um estímulo para quem quer se exercitar ao ar livre no final da tarde. O que acha de fazer um stand up paddle antes de o sol sumir ou uma aula de ioga no parque?
Refresque-se: Que tal um refrescante mergulho no mar no final da tarde? Pode ser revigorante e uma oportunidade de fazer algo que é difícil numa manhã corrida
Encontre a turma: Vale combinar um happy hour num barzinho com colegas da empresa. Ou marcar com amigos de bater um papo num quiosque da praia
Caminhada em vez de ônibus e carro: Quem trabalha perto de casa pode deixar o carro na garagem e fazer o percurso à pé. Aí, depois do expediente, a caminhada vira um exercício e um momento de relaxar. Há quem possa saltar do ônibus e andar o trajeto restante