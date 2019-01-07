Home
>
Vida
>
Confira bate-papo com Mestre Derivan: decano da coquetelaria nacional

Confira bate-papo com Mestre Derivan: decano da coquetelaria nacional

Um dos mais renomados e experientes barmen do Brasil, Mestre Derivan esteve em Vitória e conversou com a gente sobre sua profissão, que está crescendo a cada dia