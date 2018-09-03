Confira as melhores novidades e curiosidades sobre o mundo pet

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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 19:23

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 19:23

Cães e gatos possuem diferenças mas podem conviver muito bem juntos Crédito: Reprodução/ Instagram
 
POR QUE NÃO MIO?
Meu querido diário. É engraçado como eu e minha amigata Frida somos diferentes. Para começar, ela sabe miar, e eu, não  e olha que já tenho 5 anos! Queria saber o porquê. Vou pedir praminhas mamis perguntarem para esse tal de veterinário. Outra coisa, todos os dias de manhã, a Frida vai para o banheiro, ela adora lamber as pernas das nossas mamis após o banho. Que coisa mais sem graça, né? Eu não, gosto de aproveitar o sol que bate na sala e fico lá, na maior preguiça. Na hora de comer também não combinamos. Eu sou comilona, acho que é por isso que estou gordinha  nem quero ver na hora que for no veterinário! , como a minha ração e a da Frida também. Por isso aqui em casa tem horário certo para comer.
Comemos, inclusive, separadas. Eu como rápido, já a Frida, não. Ela come em parcela, aos poucos. Minhas mamis não gostam muito, pois toda hora vem a Frida miar, aí é hora de abrir o potinho para ela comer, e isso acontece várias vezes por dia. O certo era deixar a ração à disposição, mas por minha causa não é possível. Se for assim, eu vou lá comer a ração da Frida, tô nem aí! Outra coisa, Frida adora água, nunca vi. É só lavar uma roupa no tanque, que lá está ela. Quando chove, adora ficar na janela  até leva bronca por isso. E ela toma muita água! Eu não sou muita chegada, não. Nem de tomar banho eu gosto. O tal de secador, então, detesto, morro de medo! A Frida não, fica de boa com aquele vento nos pelos. Eu sou mais espoleta, mas acho que é porque a Frida está mais velhinha, né? Ela já tem 13 anos. Que ela não me ouça dizendo isso, miauf. E você? Tem gatinhos ou cachorrinhos em casa? Conta pra gente, por e-mail, como é a rotina deles. Vou adorar contar a história deles aqui neste espaço. Lambeijos!
O ator José Loreto postou em seu Instagram esta bela imagem sua com os mascotes: My team, escreveu
Que tal levar esta fofura pra casa? Crédito: Divulgação
 
Me adota, vai!
Oiê. Nasci há pouco tempo e tenho mais três irmãos. Na verdade, nossa mamãe apareceu na casa da tia Priscila, onde aconteceu o parto. Estamos sendo bem cuidados, mas precisamos urgentemente encontrar um lar cheio de amor para morar. Somos todos machos. Olha como sou charmoso? Meus irmãos são tão bonitos quanto eu. Vem nos buscar, vai! É só entrar em contato pelo whatsapp (27) 98111-5214.

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