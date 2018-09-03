Confira as melhores novidades e curiosidades sobre o mundo pet

Cães e gatos possuem diferenças mas podem conviver muito bem juntos Crédito: Reprodução/ Instagram





POR QUE NÃO MIO?

Meu querido diário. É engraçado como eu e minha amigata Frida somos diferentes. Para começar, ela sabe miar, e eu, não  e olha que já tenho 5 anos! Queria saber o porquê. Vou pedir praminhas mamis perguntarem para esse tal de veterinário. Outra coisa, todos os dias de manhã, a Frida vai para o banheiro, ela adora lamber as pernas das nossas mamis após o banho. Que coisa mais sem graça, né? Eu não, gosto de aproveitar o sol que bate na sala e fico lá, na maior preguiça. Na hora de comer também não combinamos. Eu sou comilona, acho que é por isso que estou gordinha  nem quero ver na hora que for no veterinário! , como a minha ração e a da Frida também. Por isso aqui em casa tem horário certo para comer.

Comemos, inclusive, separadas. Eu como rápido, já a Frida, não. Ela come em parcela, aos poucos. Minhas mamis não gostam muito, pois toda hora vem a Frida miar, aí é hora de abrir o potinho para ela comer, e isso acontece várias vezes por dia. O certo era deixar a ração à disposição, mas por minha causa não é possível. Se for assim, eu vou lá comer a ração da Frida, tô nem aí! Outra coisa, Frida adora água, nunca vi. É só lavar uma roupa no tanque, que lá está ela. Quando chove, adora ficar na janela  até leva bronca por isso. E ela toma muita água! Eu não sou muita chegada, não. Nem de tomar banho eu gosto. O tal de secador, então, detesto, morro de medo! A Frida não, fica de boa com aquele vento nos pelos. Eu sou mais espoleta, mas acho que é porque a Frida está mais velhinha, né? Ela já tem 13 anos. Que ela não me ouça dizendo isso, miauf. E você? Tem gatinhos ou cachorrinhos em casa? Conta pra gente, por e-mail, como é a rotina deles. Vou adorar contar a história deles aqui neste espaço. Lambeijos!

O ator José Loreto postou em seu Instagram esta bela imagem sua com os mascotes: My team, escreveu

Que tal levar esta fofura pra casa? Crédito: Divulgação





Me adota, vai!