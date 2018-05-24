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Comer sem culpa

Confira a receita deste delicioso 'Arroz andino'

A chef Cleide Morais, complementa o seu almoço de domingo com esse prato que promete conquistar a todos

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 16:53
Arroz Andino Crédito: Divulgação
Ingredientes:
1/2kg de carne suína moída
2 xícaras de chá de arroz
1 lata de ervilha
4 bananas-da-terra fatiadas e assadas
1 pimentão vermelho picado
3 tomates picados sem semente
1 cebola picada
3 dentes de alho amassados
100g de parmesão ralado
1 colher de chá de pimenta-do-reino
2 colheres de sopa de salsa picada
8 colheres de sopa de óleo
2 e 1/2 colheres de sopa de extrato de tomate
2 colheres de sopa de vinagre
1 colher de café de orégano
1 colher de café de cominho
sal a gosto
Modo de preparo:
Refogue o arroz em 4 colheres de óleo e junte 1/2 colher de tomate e 3 1/2 xícaras de água.
Ferva, abaixe o fogo e deixe secar com tampa.
Tempere a carne com alho, pimenta, salsa, orégano e cominho.
Refogue a carne no óleo, junte o extrato de tomate, depois o pimentão, a ervilha e o tomate picado sem semente. Refogue bem.
Coloque em um refratário uma camada de carne, uma de arroz, uma de queijo e a banana assada. Sirva quente.

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