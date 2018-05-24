Confira a receita deste delicioso 'Arroz andino'

Arroz Andino Crédito: Divulgação

Ingredientes:

1/2kg de carne suína moída

2 xícaras de chá de arroz

1 lata de ervilha

4 bananas-da-terra fatiadas e assadas

1 pimentão vermelho picado

3 tomates picados sem semente

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

100g de parmesão ralado

1 colher de chá de pimenta-do-reino

2 colheres de sopa de salsa picada

8 colheres de sopa de óleo

2 e 1/2 colheres de sopa de extrato de tomate

2 colheres de sopa de vinagre

1 colher de café de orégano

1 colher de café de cominho

sal a gosto

Modo de preparo:

Refogue o arroz em 4 colheres de óleo e junte 1/2 colher de tomate e 3 1/2 xícaras de água.

Ferva, abaixe o fogo e deixe secar com tampa.

Tempere a carne com alho, pimenta, salsa, orégano e cominho.

Refogue a carne no óleo, junte o extrato de tomate, depois o pimentão, a ervilha e o tomate picado sem semente. Refogue bem.