Confira a receita deste delicioso 'Arroz andino'

Ingredientes:
1/2kg de carne suína moída
2 xícaras de chá de arroz
1 lata de ervilha
4 bananas-da-terra fatiadas e assadas
1 pimentão vermelho picado
3 tomates picados sem semente
1 cebola picada
3 dentes de alho amassados
100g de parmesão ralado
1 colher de chá de pimenta-do-reino
2 colheres de sopa de salsa picada
8 colheres de sopa de óleo
2 e 1/2 colheres de sopa de extrato de tomate
2 colheres de sopa de vinagre
1 colher de café de orégano
1 colher de café de cominho
sal a gosto
Modo de preparo:
Refogue o arroz em 4 colheres de óleo e junte 1/2 colher de tomate e 3 1/2 xícaras de água.
Ferva, abaixe o fogo e deixe secar com tampa.
Tempere a carne com alho, pimenta, salsa, orégano e cominho.
Refogue a carne no óleo, junte o extrato de tomate, depois o pimentão, a ervilha e o tomate picado sem semente. Refogue bem.
Coloque em um refratário uma camada de carne, uma de arroz, uma de queijo e a banana assada. Sirva quente.