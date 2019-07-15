Maria Sanz

Confira a crônica "ordens", de Maria Sanz

"Redondo e vermelho, ladeia seus inúmeros súditos - inclusive os famosos, os exóticos e os de nomes complicados, sem medo. Na verdade, todos os outros gostariam de ser ele: meu eleito"

Publicado em 15 de julho de 2019 às 18:15 - Atualizado há 6 anos

"Ordem", de Maria Sanz Crédito: Unsplash

Acima de todas, está a prateleira dos perfumes. Uma monarquia estabelecida pelo poder, onde reina o clássico, o mais antigo, o senhor da bandeja azul. Redondo e vermelho, ladeia seus inúmeros súditos – inclusive os famosos, os exóticos e os de nomes complicados, sem medo. Na verdade, todos os outros gostariam de ser ele: meu eleito. Diariamente usado e plenamente amado, oferece um cheiro que insisto em achar que é meu (desde mil novecentos e bustiê). Razão pela qual o monarca não treme! Nem mesmo quando chega de presente um novato badalado, metido a besta, qualquer coisa “Malone”... Nem assim. Bem rei, dono do cetro, o danado nem olha pro lado.

Abaixo está a primeira gaveta, a das calcinhas – a mais anárquica. Sem divisórias, nem separação por idade, cor ou finalidade. Na verdade, até houve uma época em que a ordem tentou dar as cartas por ali. Foi quando uma xerife para organização da vida alheia, encomendou e instalou, sob justificativa estética, um cercado plástico cor de palha, para separá-las. Mas logo, a própria natureza dessa gaveta esvaziou o sentido de uniformizá-la. Pra quê mesmo? Ah, tão bom vê-las misturadas, fofocando sobre o que se passa, inventando detalhes, provocando contrastes, esticando lembranças com seus frouxos elásticos... Uma festa de melhores amigas trocando segredos numa rodinha rendada. Porque não tem jeito, as mais usadas formam uma espécie de elite e pairam como nata, sempre por cima – são as preferidas, as mais procuradas... Seja nova, ou muito antiga, estão sempre no hype – circulam, entram e saem. Festeiras! Nota: dependendo do humor do dia, as do fundão até vão dar um passeio – mas é raro. Estas clássicas, quase nostálgicas, permanecem ali por fidelidade, apego, ocupando espaço em nome da minha falta de coragem de jogar fora.

A gaveta de baixo é diferente. Também sem divisórias, habitam empilhadas as camisolas. Senhoras de respeito ou salientes ninfetas, muito poucas visitam o mundo dos vivos... Na realidade, por ano, só duas ou três são usadas (usadas até a morte por razão de buraco). De modo que ali, o clima é mais decadente, sem aquele frisson de festinha com área vip, da primeira gaveta. Ali, entre as camisolas, rola no máximo uma roda de fogueira... É, a coisa é mais respeitosa. Fazer o quê? Aquelas fêmeas sabem de histórias profundas, dores de parto, amamentação, romances, discussões, cicatrizes, insônias e glórias. Assim, se na primeira gaveta rola Alok, Duda Beat e Snoop Dog; nessa segunda rola Betânia, Marina Lima e Chico Buarque.

Já a terceira gaveta é um parque! Ali moram os biquínis e collants de lycra. Jovens brilhantes, ousados, acesos e misturados. É festa livre, de relacionamentos abertos, porque a parte de cima conversa com a maioria das partes de baixo. E os collants, que são os mais divertidos, patinam invariavelmente aos domingos e, além de neon e cavados, estão sempre dispostos pra dança, agitam o baile, são muito descolados... O clima é de roda-gigante com maçã do amor na pista iluminada.

Já a última gaveta... Na última habitam as camisetas – mas ela é estranha. Tem um pessoal metido a intelectual, outro grupinho meio hipster, outro virado no mood “vintage”, e tem, é claro, os completamente desatualizados. Parece aquele ensaia-mas-não-sai de uma passeata de cartazes contraditórios. Tem lá uma t-shirt com a cara da Farrah Fawcett, outra com uma frase de Bob Marley, e aquela com uma propaganda da Volkswagen. Dizer a verdade, faz tempo que não visito... Não estou aqui pra ofender, mas essa última tem um quê de achados e perdidos. É, talvez por lá role um carteado e um chopinho.

Enfim, de cima pra baixo, cada mundo engavetado tem seu próprio sentido... Só eu mesmo que, ao que tudo indica, às três da manhã, estou sem nenhum. Pudera, quem mandou escrever a coluna sentada na poltrona do closet depois de tomar sozinha meia garrafa de vinho?

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta