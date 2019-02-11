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Confira 5 escolhas da editora em produtos para essa temporada

Veja as escolhas da editora da Revista.Ag Mariana Perini
Mariana Perini

Mariana Perini

Publicado em 

11 fev 2019 às 13:38

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 13:38

Drops Crédito: Divulgação
 
Colágeno, whey protein e tangerina
A Herbalife Nutrition lançou o novo sabor Tangerina do Skin Beauty Drink Colágeno. A bebida traz a proposta de cuidar da beleza de dentro para fora com a combinação de Colágeno Verisol e whey protein. Por conter whey protein, o produto também contribui para o ganho de força e de massa magra quando aliado à prática de exercícios físicos e no controle da saciedade. E ainda conta com minerais e um mix de vitaminas antioxidantes. O colágeno Verisol é um dos mais estudados e com resultados comprovados em relação à melhora da elasticidade da pele e redução de rugas finas.
Drops Crédito: Divulgação
Uma viagem multicultural
Lembranças de viagens, memórias afetivas de lugares, recordações de momentos únicos. A A.Brand lança sua coleção de inverno Souvenir, inspirada no desejo inquieto de desbravar o mundo e seus encantos e eternizá-los . Para isso, a marca imprimiu multiculturalidade às suas peças que passeiam por shapes e cores que vão desde a arquitetura contemporânea carioca até a exótica fauna africana, que dão a forma e o tom da coleção.
Drops Crédito: Divulgação
Kit clareador
Manchas e falta de uniformidade formam juntos a segunda maior preocupação da mulher brasileira quando falamos em cuidado para a pele. Fica atrás apenas de rugas ao redor dos olhos. Por conta disso, a Natura Chronos fez uma ampla pesquisa e desenvolveu um exclusivo sistema de clareamento. Os produtos, após uso contínuo, atuam diretamente na redução do tamanho, quantidade e intensidade de áreas escurecidas na pele. E agem em diferentes tipos de áreas escurecidas. São capazes de reduzir a diferença de tonalidade da pele em apenas 2 semanas, é o que garante a marca. O sistema é formado por três produtos, que podem ser usados de forma isolada ou combinados: o sérum intensivo multiclareador, o protetor clareador FPS 70 e o creme clareador colo e mãos FPS 30.
Drops Crédito: Divulgação
Loiro de verdade
Sabe quando os cabelos loiros ficam amarelados, opacos ou esverdeados após dias de praia e piscina? O Shampoo Blond Blue Matizador promete ser a salvação dos fios prejudicados por estes agentes durante as férias de verão. Ele é indicado para todas as curvaturas de cabelo que tenham passado por processo de descoloração. E ainda possui tecnologia anti-yellow que age eliminando os tons amarelados indesejáveis e realçando o tom platinado. Rico em queratina e colágeno, recupera e fortalece a estrutura interna e externa dos fios, conservando a hidratação, a maciez e o brilho. Também é livre de sulfatos, petrolatos e silicones.
Drops Crédito: Divulgação
Olhar moderno
A Oakley acaba de lançar o Latch Beta, um novo modelo de óculos de sol. Com um formato de lentes arrojadas, arquitetura de ponte dupla e cores clássicas, o óculos traz novos ares para a família mais popular da marca. Com um design leve e durável, ele é uma das apostas de alto verão. Para realçar as cores e maximizar contrastes e detalhes, ampliando a experiência ótica do usuário, os óculos vêm equipado com lentes com a tecnologia Prizm, além de apresentar um mecanismo de fecho patenteado montado nas armações, permitindo que os usuários prendam, de maneira segura, os óculos na gola da camiseta ou no bolso.

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