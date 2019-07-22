#InvernoAG

Confira 4 receitas de drinques perfeitos para tomar no inverno

Em busca de uma bebida quente pra aquecer as noites frias da temporada? Os drinques invernais estão em alta; confira as receitas e faça "tintim"

Nesse friozinho gostoso, muita gente procura uma comidinha ou bebida bem gostosa pra se aquecer, não é ? Mas e se essa bebida deliciosa e invernal for um drinque? Sim, os drinques “invernais” fazem o maior sucesso na temporada fria e, para lhe dar água na boca, trouxemos três opções, sendo que em duas o carro-chefe é o nosso bom e velho café, e a terceira foi uma criação especial para a Revista.Ag.

Willians Ferreira, bartender do Raiz do Canto, ensina duas receitas que levam a paixão do brasileiro, o café, para aquecer com gosto.

COFFEA NIGRUM

50 ml de rum

30 ml de vermouth Rosso

20 ml de Dissarono

1 xícara de café expresso

GIALLO

70 ml de café extraído a frio no método aeropress, utilizando como base uísque – em vez de água, usar 70 ml de Johnnie Walker Black Label.

l50 ml de suco de laranja

20 ml de vermouth Rosso

5 a 7 ml de Dash, xarope de cumaru

O bartender Rodrigo Perdigão é quem ensina este drinque, que é vendido no Café Koehler, em Domingos Martins.

MARTIN'S KAFFE

50 ml de uísque

90 ml de expresso

20 ml de xarope de mel

30 ml de espuma de tangerina

O Autêntico Botequim criou este drinque fácil e delicioso especialmente para a Revista.Ag.

CONHAQUE CREMOSO

50 ml de conhaque

50 ml de licor de cacau

50 ml de creme de leite

Gelo a gosto

Noz-moscada para decorar

