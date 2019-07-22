Confira 4 receitas de drinques perfeitos para tomar no inverno

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:57
Nesse friozinho gostoso, muita gente procura uma comidinha ou bebida bem gostosa pra se aquecer, não é ? Mas e se essa bebida deliciosa e invernal for um drinque? Sim, os drinques “invernais” fazem o maior sucesso na temporada fria e, para lhe dar água na boca, trouxemos três opções, sendo que em duas o carro-chefe é o nosso bom e velho café, e a terceira foi uma criação especial para a Revista.Ag.
Willians Ferreira, bartender do Raiz do Canto, ensina duas receitas que levam a paixão do brasileiro, o café, para aquecer com gosto.
COFFEA NIGRUM
50 ml de rum
30 ml de vermouth Rosso
20 ml de Dissarono
1 xícara de café expresso
GIALLO
70 ml de café extraído a frio no método aeropress, utilizando como base uísque – em vez de água, usar 70 ml de Johnnie Walker Black Label.
l50 ml de suco de laranja
20 ml de vermouth Rosso
5 a 7 ml de Dash, xarope de cumaru
O bartender Rodrigo Perdigão é quem ensina este drinque, que é vendido no Café Koehler, em Domingos Martins.
MARTIN'S KAFFE
50 ml de uísque
90 ml de expresso
20 ml de xarope de mel
30 ml de espuma de tangerina
O Autêntico Botequim criou este drinque fácil e delicioso especialmente para a Revista.Ag.
CONHAQUE CREMOSO
50 ml de conhaque
50 ml de licor de cacau
50 ml de creme de leite
Gelo a gosto
Noz-moscada para decorar
