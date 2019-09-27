Home
Confira 4 cores que estão bombando nas ruas durante as semanas de moda

As ruas de NY, Milão e Paris foram tomadas pelas cores nessa estação e a especialista em moda Domenique Heidy separou as principais tonalidade para você arrasar

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 27 de setembro de 2019 às 14:27

 - Atualizado há 6 anos

Moda da cidade. Esse é o conceito do Street Style que vem revolucionando o mundo da moda e mostrando que as tendências não são ditadas apenas por marcas ou semanas de moda. Sinônimo de autenticidade e liberdade para criar combinações que conversam com tendências contemporâneas, essa moda é feita por pessoas comuns, baseada em adaptação e personalidade.

Nessa temporada, o que vem chamando atenção nas ruas pelo mundo afora são as cores vibrantes. Além das tonalidades, acessórios e sapatos sapatos feitos com materiais que promovem mais movimento e com texturas mais plásticas, mostram que no dia a dia cabe um visual mais ousado e moderno.

A especialista em moda Domenique Heidy analisou as principais cores presentes na moda de rua. Confira: 

. Crédito: Divulgação

Vermelho intenso

O vermelho foi uma das cores mais presentes no Street Style, não apenas em roupas mas também em acessórios, como echarpes e chapéus. “A cor veio com um toque repaginado e descontraído, para se adaptar a característica da primavera, na qual durante o dia há variações entre altas e baixas temperaturas”, explica Domenique Heidy.

. Crédito: Divulgação

Amarelo-vivo

Na mesma linha do vermelho, o amarelo-intenso é mais uma cor vibrante que mostrou a que veio na estação. Combinada ao jeans, a tonalidade traz diversão aos look dia a dia. “A proposta da cor é causar impacto. Para as mais tímidas,o ideal é que ela só esteja presente em uma das peças como forma de iluminar o look”, afirma.

. Crédito: Divulgação

Laranja

Sem dúvidas o queridinho do street style. O laranja é o responsável por trazer jovialidade às composições. “Ela pode estar presente nas peças mais diversas, que vão desde calças, vestidos, blazers oversized até os conjuntinhos e sapatos cheios de estilo”, diz Heidy.

. Crédito: Divulgação

Bege ou Total Bege

Na contramão das tons fortes, o bege e o castanho apareceram em alta nos desfiles de Nova York, Londres, Milão e Paris, além de fazer parte dos look street style com frequência. “Os neutros são clássicos e atemporais. Por ser uma cor suave, o bege permite inúmeras combinações, além permitir ousar nos acessórios, botas e casacos longos”, finaliza Heidy.

 

