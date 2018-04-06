Como ser um 'atleta' de fim de semana

De segunda a sexta, é só do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Já no sábado e no domingo, vira um esportista: é corrida, pedalada e futebol no fim de tarde com os amigos. Estamos falando dos atletas de final de semana. Você é um deles?

Muita gente, seja por causa da rotina atarefada seja por outro motivo qualquer, deixa para fazer a atividade física só nos dias de folga. Se não dá para mudar essa realidade, é possível tornar esse hábito menos arriscado.

Dá para fazer qualquer atividade física nos finais de semana. É bom que a pessoa escolha algo de que goste. E tem que ser uma atividade bem orientada para aproveitar o máximo dela, afirma o profissional de Educação Física, wellness coaching e comentarista da Rádio CBN Vitória, Roque Luz.

Quando o assunto é saúde, cada minuto de exercício ajuda. Uma pesquisa da Universidade Loughborough, no Reino Unido, mostrou que mesmo atletas de fim de semana reduzem as chances de morrer prematuramente ao praticarem uma atividade física.

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Para quem está começando a se movimentar, a dica é evitar exagerar na dose no início. O ideal é dar uma olhada junto com o ortopedista ou fisioterapeuta para saber se está tudo bem, se existe alguma dor mais frequente. E deve-se fazer uma progressão, evitar ter um volume de exercício muito pesado logo de cara, alerta o professor.

Não adianta, portanto, abusar do treino para compensar o tempo perdido. Muita gente fica parado durante a semana e quer recuperar o prejuízo no sábado e domingo. Aí, o risco de lesão é maior. A pessoa não faz um preparo. E quanto menos resistência tem a musculatura, maior chance de contusões, observa o preparador físico Nei Robson.

Como a atividade não vai ter um dia de descanso, uma boa saída é alternar o tipo de treino. Pode ser caminhada num dia e corrida no outro, por exemplo, indica Nei.

Se for encarar uma partida de vôlei ou futebol, vá com calma. O problema é que todo mundo se acha Neymar, brinca o preparador. Ninguém gosta de perder, então, não entra no jogo para brincar, e sim competir. O certo é não querer dar uma de atleta. O risco é sair com uma distensão muscular, por exemplo, observa ele.

COTIDIANO



Mas mesmo quem só vai se movimentar duas vezes por semana deve tentar buscar, uma brecha na agenda diária para se cuidar. É preciso buscar um cotidiano mais ativo. Se não consegue reservar dez minutos por dia para cuidar da saúde dela, que tipo de vida essa pessoa está querendo?, pondera o professor.

Para os demais dias, ele sugere pequenos treinos para melhorar o condicionamento físico. A pessoa pode, logo que acordar, todo dia, fazer 50 agachamentos e 30 abdominais, alternando um com o outro. Pode fazer um treino de subida de escada. Isso já gera um estímulo mínimo.

No final do ano passado, o analista de sistemas Marcus Vinícius de Oliveira, 44 anos, topou participar da pelada da turma do trabalho. Sedentário até então, ele achou que não teria problema. Durante a partida, tive um estiramento na panturrilha. Foi uma dor enorme. Saí mancando e tive que fazer fisioterapia, contou.

O Marcus sentiu a fisgada na perna na mesma hora. Mas muitos desses atletas esporádicos nem vão perceber o problema no momento da atividade. Acontece, às vezes, de a dor se manifestar depois. Na empolgação, a pessoa nem sente que se lesionou. A dor pode aparecer no dia seguinte, como é o caso de algumas contusões, diz a fisioterapeuta e diretora do MB Fisioterapia, Julianne Magalhães.

EXERCÍCIO SEM LESÃO DEPOIS

Prepare-se: Tente fazer o mínimo de atividade ao longo da semana. Podem ser pequenas séries de agachamento e de abdominais. Você terá mais condicionamento físico e poderá minimizar um pouco a chance de lesões na atividade no final de semana

Aplicativos: Alguns aplicativos ajudam quem quer um treino curto para fazer em casa. O Nike Training Club permite escolher atividades curtas, de 15 a 45 minutos, para nivel iniciante, intermediário e avançado. Já o 7 Minutos de Treino, como o nome diz, desafia o usuário a queimar calorias e se condicionar melhor em pouco tempo

Vá com calma: Uma dica para evitar lesões é alternar as atividades: pode ser uma caminhada no sábado e uma corrida no domingo, por exemplo. Evite um exercício de alta intensidade nos dois dias seguidos, sem pausa para a musculatura descansar, caso você não tenha o preparo ideal para isso

5 tipos de lesões: Quem se exercita somente nos finais de semana, seja numa corrida corre mais risco de sofrer uma lesão. E há vários tipos de lesões:

- Luxação, que é um deslocamento repentino, bem comum no ombro;

- Tendinite, um microtrauma num tendão;

- Contusão, trauma que gera dor, inchaço;

- Entorce, que acomete principalmente tornozelos e joelhos;